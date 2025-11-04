Kripta Barrica Gran Reserva Brut Nature 2019
Celler Kripta (Agustí Torelló Mata) acaba d’entrar al selecte grup Corpinnat. Una associació d’elaboradors de vins escumosos d’alta qualitat al cor del Penedès.
Les noves generacions del celler continuen buscant la màxima puresa dels seus escumosos, utilitzant només varietats autòctones de la zona, on cadascuna d’elles té el seu microclima ideal per obtenir la màxima expressió de la terra i el raïm.
El Kripta Barrica Gran Reserva és un monovarietal de Macabeu de vinyes del Garraf, on amb el terra calcari i pedregós, el Macabeu és feliç. El procés d’elaboració molt precís: un 40% fermenta en botes de roure francès de gra molt fi on reposa durant 8 mesos. La part restant reposa en dipòsits d’acer inoxidable a una temperatura de 16 graus, ideal per preservar totes les aromes varietals. Finalment es fa un cupatge de les dues elaboracions i es deixa reposar durant 5 anys al celler.
És un escumós fantàstic, elegant, sedós i persistent. Qualificatius que mereix aquest Corpinnat de nova generació.
DOC: Corpinnat Preu: 27 €
- Els pares helicòpter arriben a la universitat: «Venen a demanar explicacions sobre les notes»
- Es perden amb el cotxe seguint una ruta del navegador a Navès i acaben sent rescatats pels Bombers
- Joaquim Colldeforns, veí de Manresa que ha visitat el cementiri per Tots Sants: 'És bo que als nens se'ls parli de la mort
- Requereixen als Bombers que obrin un domicili a Sallent, i hi troben mort l'inquilí
- L’Ona, la nena que va néixer en plena dana: 'Els metges estaven a punt de fer-me la cesària i els va sonar l'avís de Protecció Civil
- L’èxit de les cases prefabricades a Espanya, més barates i llestes en la meitat de temps: «No donem l’abast amb la demanda»
- Josep Vilalta, l'últim supervivent de la tragèdia de Fígols: «Cada novembre ho revisc com si fos ahir»
- Els Bombers actuen en tres rescats d'excursionistes en un matí accidentat a les comarques centrals