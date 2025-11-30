Dolç de foc "Espurnes"
Jaume Pont
El celler Abadal (Horta d’Avinyó) ha reinterpretat l’històric vi bullit que s’elaborava tradicionalment a les masies del Bages. Aquest nou concepte és menys dolç i més refinat, adaptant-se als gustos actuals, on es valora més l’elegància que la intensitat.
El procés d’elaboració consta de tres parts. Primer de tot, partint d’un most de Macabeu i Picapoll i seguint la tradició, es posa a bullir en una caldera. L’escalfor del foc evapora l’aigua del most, concentrant així sucres i acidesa. Un cop l’hem reduït a la meitat, es passa a un dipòsit d’acer inoxidable. Per altra banda, s’elabora un vi blanc de verema primerenca (raïm més verd) per aconseguir una acidesa que ens compensarà la dolçor del vi bullit traidiconal.
La tercera part d’aquesta elaboració ens porta cap a un most que bull parcialment i, per tant, amb menys concentració de sucres. L’assamblatge final del vi àcid, el bullit parcialment i el most reduït al 50% ens dona un vi de baixa graduació alcohòlica i 80 grams de sucre per litre, que amb la bona acidesa del conjunt el fan un gran vi dolç, amb una delicadesa i frescor úniques.
