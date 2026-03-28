Vermut Lustau, una opció que combina amargor i dolçor
El celler Lustau elabora vins generosos i Brandis al Marco de Jerez, a Cadis. Sens dubte, és un referent, no només a la zona, sinó que el seu renom traspassa fronteres i té un gran prestigi, fins i tot a escala internacional. Avui presentem el seu vermut que, a diferència dels tradicionals, està elaborat amb vins base d’alta qualitat.
Per un costat, l’Amontillado aporta al vermut complexitat, notes de fruits secs i persistència; i, de l’altre, el Pedro Ximénez, la part de dolçor i de fruita confitada. Amb aquesta base, plenament autèntica, es fa una maceració amb 10 botànics amb l’objectiu d’aconseguir notes florals, amargues i cítriques en el tast. D’aquesta manera, s’aconsegueix una harmonia molt selecta i les aromes de la beguda van creixent a mesura que aquesta es va oxigenant.
L’equilibri entre la dolçor, l’alcohol, l’amargor i les fruites resultants li confereix un gust perfecte. Per prendre’l es recomana fer-ho a temperatura de nevera i deixant-lo pujar de manera natural.
