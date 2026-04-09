La ginebra Noray s'alia amb l'anoienca Munich per reivindicar la Costa Brava
El cocteler i empresari del Port de la Selva Gerard Ruiz explica que aquesta aliança va més enllà d'un llançament comercial i busca explicar d'on ve el seu producte
Redacció
El cocteler i empresari gironí Gerard Ruiz ha impulsat una col·laboració entre la seva ginebra Noray i la firma anoienca de calçat Munich, una proposta d'edició limitada inspirada en el paisatge i la identitat de la Costa Brava. El projecte connecta l'origen familiar de Ruiz al Port de la Selva amb una trajectòria professional vinculada al món de la cocteleria i els esdeveniments internacionals.
Fill, net i besnet de pescadors, Ruiz ha situat bona part del seu relat de marca en el vincle amb el mar i amb el territori empordanès. Nascut en l'entorn mariner del Port de la Selva, defensa que aquesta herència ha marcat la seva manera d'entendre tant el producte com el negoci.
Després de passar per etapes formatives a l'estranger, el creador de Noray ha participat en esdeveniments com MotoGP, Fórmula 1, accions vinculades al FC Barcelona, Cupra o Porsche, entre d'altres. Aquesta experiència l'ha acabat portant a consolidar el seu propi projecte des de Girona, amb la destil·leria Costa Brava Distillery que posa l'accent en els botànics mediterranis i en la projecció de la Costa Brava com a identitat de marca.
El lot de ginebra i calçat
La col·laboració que Ruiz ha fet ara amb la marca barcelonina de calçat es concreta en el lot Munich Costa Brava x Noray, una edició limitada que inclou una ampolla de ginebra Noray i unes sabatilles Munich model Barru, personalitzades i amb la inscripció "Costa Brava". Segons la informació facilitada per la marca, el disseny incorpora colors i detalls inspirats en el mar, la roca i la llum mediterrània.
L'aliança entre Noray i Munich posa en comú, segons el comunicat que l'explica, "dues marques que volen projectar una mateixa idea de producte: l'arrelament al territori, l'artesania i el disseny". En aquest cas, la col·laboració vincula una firma sorgida de l'entorn de la Costa Brava amb una marca històrica de la província de Barcelona.
En la presentació de la proposta, Gerard Ruiz assegura que el projecte va més enllà del llançament comercial. "Per a mi no es tracta només d'un producte. És una manera d'explicar d'on venim i com entenem el que fem", afirma, i afegeix que la col·laboració demostra que "és possible créixer sense perdre la identitat".
Amb aquesta nova oferta (ja disponible a través del web de Gerard Ruiz, www.cocktailtime.bar), Costa Brava Distillery aposta per reforçar l'estratègia de vincular el seu producte a l'imaginari del territori i de convertir la Costa Brava en un element central del relat de marca.
