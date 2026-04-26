Castillo de Monjardín Rosado del Alba 2025
Tornem a presentar un altre vi del celler Castillo de Monjardín, ja que elaboren alta qualitat a un preu raonable. Acabat de sortir al mercat, aquest rosat de Garnatxa negra ha millorat els reconeguts rosats de Navarra, que històricament ja eren bons. Aroma molt expressiva, amb notes ben marcades de fruites vermelles fresques i elegants (sobretot maduixes i gerds), fugint de la fruita excessivament dolça que antigament es trobava en els rosats de la zona. Una altra mostra del nivell d’aquest celler, que ens sorprèn a cada vi que tastem i que prestigia la D.O. Navarra. Millor prendre’l jove, ja que fins l’estiu mantindrà tota la força i frescor d’un rosat modern i ben definit.
Contingut patrocinat