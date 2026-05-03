Amontillado Los Arcos
Les Bodegas Lustau, de les quals ja vam presentar el seu vermut, elaboren també aquest vi generós sec a Jerez de la Frontera. L’Amontillado és potser el vi de Xerès més complet. Partim d’un vi blanc sec, al qual se li afegeix alcohol vínic, fins a arribar als 15º. Un cop fortificat, passa a la bota omplint-ne 2/3 i, per tant, deixant un espai d’aire entre el líquid i la bota. Durant 4 anys, apareix una escuma sobre el vi (velo flor) que recorda a l’escuma de la cervesa. Al quart any, afegeixen alcohol fins a 18,5º. Això provoca la desaparició de la flor que el protegia de l’oxidació. Després, es deixa 4 anys més a la bota i es va tornant ranci. En tastar-lo, ens dona records de fruits secs com l’ametlla, i altres més intensos, com l’avellana i les nous.
- L’advocada de Rosa Peral renuncia a la seva defensa en tots els processos judicials que té oberts
- Un home de 60 anys resulta ferit greu en una explosió de gas a Manresa
- És un atac de llop”: L'expert Martí Boada analitza l'arribada del depredador al sud del Solsonès
- Soc 'Trementinaira' com la besàvia i ho escric amb 'a' perquè em dona la gana
- Dues excursionistes es desorienten fent una ruta pel Cadí-Moixeró i han de demanar socors
- Els Mossos i la Fiscalia alerten del consum entre joves de nitazens, el “superopioide” cent vegades més potent que el fentanil
- Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
- El llop fa tres atacs per primera vegada al sud del Solsonès