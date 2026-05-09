Satèl·lit Carinyena blanca 2023
Una mutació natural de la Carinyena negra és el resultat per poder elaborar un vi blanc de Carinyena blanca. Podríem elaborar un vi blanc amb Carinyena negra tan sols premsant el raïm negre i apartant ràpidament les pells per evitar que el most dissolgui la matèria colorant. Parés Baltà, l’elaborador, fa anys que aposta pels vins biodinàmics, és a dir, molt respectuosos amb la terra i l’entorn. Una part del most fermenta en acer inoxidable per preservar la fruita. Una altra part fermenta en botes de roure, que li donaran complexitat i allargaran el gust del vi. I l’altra part, fermenta en Damajoanes de 60 litres, on guanyarem sedositat. Degut a les característiques de la Carinyena blanca, aquest vi té una acidesa ben marcada.
- La manresana que ha guanyat el pot de l''Atrapa'm si pots': 'El programa m'ha ajudat a recuperar la confiança
- Una joia medieval amagada entre muntanyes a tocar de Manresa
- Entre els monjos de la comunitat recordo una sensació de certa insatisfacció pel tipus de visita
- Els Agents Rurals denuncien un home per fer servir un detector de metalls a Argençola
- El renovat Globus de Manresa es presentarà en societat amb cinc preinauguracions
- Multat amb 200 euros per portar la balisa V-16 però no tenir el líquid o recanvi dins del cotxe
- El funeral per la víctima de la Baells es farà aquest dissabte 25 dies després de trobar el cos
- Jordi Coloma serà l'alcaldable d'Aliança Catalana a Sant Vicenç, el primer candidat del partit al Bages