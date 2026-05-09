Satèl·lit Carinyena blanca 2023

Jaume Pont

Una mutació natural de la Carinyena negra és el resultat per poder elaborar un vi blanc de Carinyena blanca. Podríem elaborar un vi blanc amb Carinyena negra tan sols premsant el raïm negre i apartant ràpidament les pells per evitar que el most dissolgui la matèria colorant. Parés Baltà, l’elaborador, fa anys que aposta pels vins biodinàmics, és a dir, molt respectuosos amb la terra i l’entorn. Una part del most fermenta en acer inoxidable per preservar la fruita. Una altra part fermenta en botes de roure, que li donaran complexitat i allargaran el gust del vi. I l’altra part, fermenta en Damajoanes de 60 litres, on guanyarem sedositat. Degut a les característiques de la Carinyena blanca, aquest vi té una acidesa ben marcada.

