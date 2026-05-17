Toro Albalá DON PX 2023
Aquest celler de la zona de Córdoba ja fa més de 100 anys que es dedica al raïm Pedro Ximénez. Amb aquesta varietat, es poden elaborar vins blancs secs, però el DON PX és just a l’altre extrem: un vi molt dolç. Quan fan la verema, cullen el raïm i el deixen durant 7 dies al terra de la vinya, sobre unes estores d’espart per provocar la deshidratació. Un cop l’escalfor del sol ha evaporat una part de l’aigua del raïm i la mateixa llum del sol l’ha enfosquit de color, passa al celler per a la seva elaboració. Premsen aquest raïm mig pansificat, amb alta concentració de sucres, i comença a fermentar. Seguidament, afegiran alcohol vínic, aturant la fermentació quan queden 450g de sucre per litre. En posar-lo a la copa, ja marca una densitat única.
