Vernissace: la cocteleria "clandestina" de Manresa que obrirà una sola nit
La manresana Gina Pérez estrena el 29 de maig un projecte que barreja l'art de la gastronomia líquida amb vuit còctels d'autor en una sala secreta de la ciutat
No es coneix la ubicació. Només s’ha compartit un nom i una data: Vernissage, 29 de maig. La resta de detalls, «es coneixeran hores abans de l’esdeveniment», explica la manresana Gina Pérez, creadora de Vernissage, una experiència que busca «presentar la cocteleria en forma d’art» a Manresa. Ella mateixa la presenta com una cocteleria «clandestina», tot i que el concepte va una mica més enllà. El projecte beu del món de l’art: els vernissages són aquells esdeveniments previs a una exposició on els artistes ultimen les obres i decideixen qui hi pot accedir. Aquí, en lloc de quadres, hi haurà còctels. «És com assistir a una exposició d’art líquid que només passarà una vegada», resumeix Pérez.
La iniciativa neix d’una necessitat molt personal: tornar a posar-se darrere la barra. Després d’haver tingut un local propi i d’anys en el sector rere la marca de cocteleria per a esdeveniments Gina’s Events, Pérez tenia clar que no volia repetir el format clàssic. D’aquí sorgeix la idea d’un esdeveniment pop-up: una experiència efímera, amb inici i final, concebuda per existir només una sola nit.«De moment» puntualitza Pérez.
El públic sembla que ha comprat la idea. Ja hi ha més d’un centenar d’inscrits al formulari que el compte de la iniciativa (@vernissage_secretroom) ha compartit a les xarxes socials. En una ciutat com Manresa, on —segons calcula Pérez— els consumidors habituals de cocteleria poden ser una minoria, ajuntar-los tots en una sola nit converteix la proposta en una oportunitat singular per fer créixer aquesta cultura.
Per poder formar part de l’experiència, cal inscriure’s prèviament a través d’un enllaç i, un cop registrat, es rep un correu electrònic amb les normes del joc: una pista de la ubicació 24 hores abans, la revelació del local escollit el mateix dia de l’esdeveniment i el requisit de dur una actitud clara: «Elegants per fora i canalles per dins». Una manera de trencar amb la rutina i reivindicar que a la capital del Bages també hi ha espai per vestir-se bé… i deixar-se anar.
L’esdeveniment començarà a les 7 de la tarda i s’allargarà fins a les 2 de la matinada, amb música en viu, DJ i intervencions que no estan del tot definides. O sí, però que encara no han sortit a la llum. «Passaran coses», avança la manresana. I aquesta és, en part, la gràcia de l’esdeveniment: no saber exactament què.
Descobrir els secrets del projecte ha estat missió impossible. La Gina només comparteix pinzellades de l’experiència: hi haurà una carta amb vuit còctels d’autor, amb i sense alcohol, perquè l’objectiu no és fomentar el consum sinó la cultura de la «gastronomia líquida». No hi faltarà menjar, que anirà a càrrec de Les Quetes Catering, així com diverses col·laboracions amb productors de la Catalunya Central. Tot plegat, amb la idea de crear comunitat i donar visibilitat al producte local.
El rerefons és clar. Portar la cultura de la cocteleria a Manresa, però fer-ho des d’una perspectiva diferent: més conscient, més creativa, més experiencial. «No és només beure, és una forma d’expressió artística» defensa Pérez.
Potser per això Vernissage no vol ser només una proposta alternativa d’oci nocturn sinó una experiència exclusiva. Una que comença i s’acaba la mateixa nit. I que, si tot va bé, anirà canviant de forma i de lloc. Però sempre perseguint la mateixa idea: convertir cada còctel en art efímer.
