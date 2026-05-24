Llàgrimes de Tardor blanc bota 2024
Aquest vi blanc, elaborat amb Garnatxa a la Terra Alta, és l’exemple més clar d’un vi modern. Fa uns anys, els vins blancs amb criança en bota marcaven en excés les notes intenses de la fusta i, per tant, eclipsaven la fruita del raïm. Actualment, les elaboracions són més precises i aconsegueixen un equilibri entre fruita i fusta. El Llàgrimes de tardor blanc comença amb una maceració del raïm amb les seves pròpies pells, la qual cosa permet que augmentin les aromes de fruita, ja que la bota li robarà una part d’aquesta fruita a canvi de notes fines fumades i torrades. El resultat és un vi blanc amb cos, que alhora manté la frescor i el nervi degut a la seva acidesa.
