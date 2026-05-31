Gaintus Sumoll Blanc 2024
Montrubí és un celler situat a la zona alta del Penedès, en una vall on gaudeix d’un microclima ideal per elaborar vins frescos i aromàtics. A l’hivern, quan el cep ha perdut totes les fulles, mostra un mosaic preciós amb vinyes blanquinoses (calcàries) i d’altres rogenques per l’argila fèrrica. Elaboren sempre amb el màxim respecte a la natura i sobretot busquen la identitat (sense maquillatges) de les varietats en estat pur. Aquest Sumoll Blanc és una raresa: només hi ha 3 o 4 hectàrees a tot Catalunya. Amb rendiments baixos i collint el raïm en el Punt òptim de maduració, s’aconsegueix un gran vi blanc: elegant, fresc i amb una textura sedosa degut als 3 mesos de repòs amb les mares (lias finas).
- Professorat i Educació signen a última hora un acord que inclou un increment salarial de 450 euros mensuals
- Un gran outlet de sabates a una hora de Manresa porta gangues de marques com Birkenstock, Camper o Converse
- «Si no pagues la hipoteca del pub, li traiem la casa al teu pare»: així es va inventar el tardeo
- Un vehicle de paisà dels Mossos caça 28 motoristes realitzant avançaments prohibits a la Llosa del Cavall
- Un ferit i un cotxe incendiat en una topada frontal a la C-55 entre Clariana i Riner
- Josep Sánchez Llibre: 'Avui amb un salari de menys de 2.000 euros és difícil arribar a final de mes
- Pep Guardiola es prepara per viure una temporada a Abu Dhabi i la seva separació amb Cristina Serra no té marxa enrere, segons les Mamarazzis
- Dos rescats de muntanya en menys de 30 minuts aquest dissabte a la Catalunya central