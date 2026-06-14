L'Spezieri Rosso 2023, un vi afruitat, lleuger i elegant procedent dels turons de la Toscana
El celler Col d’Orcia (al centre d’Itàlia) està situat en uns turons ben airejats. Això els permet elaborar vins ecològics sense massa esforç, ja que no solen patir problemes de fongs.
L’Spezieri és el vi jove de la casa, tot i que també elaboren «Supertoscanos» com el Brunello di Montalcino. Té un 85% de Sangiovese (la varietat de raïm negre més prestigiosa d’Itàlia) combinat amb un 15% de Ciliegiolo (varietat que li aporta un plus de fruita i frescor).
Pel clima privilegiat de la Toscana, el raïm madura amb regularitat durant tot el cicle vegetatiu de la planta. Això dona com a resultat un vi lleuger, amb cert pes en boca, amb un gust afruitat i elegant. Ideal per iniciar-se en els vins de la zona amb més prestigi internacional d’Itàlia.
IGT Toscana
Preu: 14 euros
- Mor ofegat el jove de 18 anys que saltava a la resclosa de l'Ametlla de Merola
- El ventilador que et salva de la calor també et pot portar problemes amb els veïns
- El jove mort a la resclosa de l'Ametlla de Merola era veí de Navàs
- Per què Manresa encapçala rànquings d’infidelitats?
- Un vídeo fet amb intel·ligència artificial mostra com era el dia a dia a la mina de Cardona
- Borja Morán, fill de qui dona nom al nou CAP de Sant Fruitós: «Molta gent ens diu que era el seu metge, però també part de la seva família»
- Alcalde la Pobla de Lillet: 'El que ens està passant amb l'Any Gaudí és espectacular. La Fira Modernista ha arribat per quedar-se
- Dues metgesses de l'ICS Catalunya central són reconegudes per dedicar-se a la recerca