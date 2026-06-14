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L'Spezieri Rosso 2023, un vi afruitat, lleuger i elegant procedent dels turons de la Toscana

Spezieri Rosso 2023

Spezieri Rosso 2023 / Arxiu Particular

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Jaume Pont

Jaume Pont

Manresa

El celler Col d’Orcia (al centre d’Itàlia) està situat en uns turons ben airejats. Això els permet elaborar vins ecològics sense massa esforç, ja que no solen patir problemes de fongs.

L’Spezieri és el vi jove de la casa, tot i que també elaboren «Supertoscanos» com el Brunello di Montalcino. Té un 85% de Sangiovese (la varietat de raïm negre més prestigiosa d’Itàlia) combinat amb un 15% de Ciliegiolo (varietat que li aporta un plus de fruita i frescor).

Pel clima privilegiat de la Toscana, el raïm madura amb regularitat durant tot el cicle vegetatiu de la planta. Això dona com a resultat un vi lleuger, amb cert pes en boca, amb un gust afruitat i elegant. Ideal per iniciar-se en els vins de la zona amb més prestigi internacional d’Itàlia.

IGT Toscana

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Preu: 14 euros

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