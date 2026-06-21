Peter & Ulrich Riesling 2025, un vi blanc amb tocs de poma i minerals
Els germans Peter & Ulrich elaboren aquest magnífic vi blanc a la vora del riu Mosela, Alemanya, amb uns desnivells que poden arribar al 70%. Aquestes vinyes estan orientades al sud per aprofitar al màxim el sol. En un clima fred amb poc sol i molta pluja, és important que durant tot el cicle vegetatiu de la planta, la vinya disposi de la llum solar suficient per obtenir una bona maduració del raïm. Els Rieslings Joves ens recorden a poma i, a mesura que envelleixen, apareixen les notes minerals, d’entre les quals identifiquem la pedra foguera, els carburs… Aromes potser no massa comercials, però autèntiques. Aquesta collita 2025 mostra clarament la poma verda que, juntament amb l’acidesa cítrica pròpia del clima i els 6 grams de sucre per litre, es complementen. És un vi equilibrat, amb harmonia entre l’acidesa i el sucre.
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