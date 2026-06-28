Gaintus Vertical 2006, un sumoll negre ideal per fer sobretaula
Vi provinent de la biblioteca del Celler Mont-Rubí, situat a la zona alta del Penedès. Aquest sumoll negre, per les seves característiques climàtiques i l’acidesa pròpia de la varietat, demostra una gran capacitat d’envelliment. S’han seleccionat els millors raïms de sumoll de la finca, amb baixos rendiments per guanyar concentració. Amb una elaboració precisa i la mínima intervenció possible, han aconseguit un vi amb prou caràcter per assimilar perfectament els 14 mesos de criança en bota. Vint anys després de la collita, segueix viu i ha guanyat saviesa. Durant aquest temps, ha anat sintetitzant aromes cada vegada més complexes, des de la fruita madura gens pesada fins a notes fumades molt fines. Un vi ideal de sobretaula per estar al 100% per ell.
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