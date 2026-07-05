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Giato Rosso "Nero d’Avola", un vi lleuger, però amb pes en boca i clarament afruitat

Giato Rosso «Nero d’Avola»

Giato Rosso «Nero d’Avola» / ARXIU PARTICULAR

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Jaume Pont

Jaume Pont

Manresa

Libera Terra Centopassi és una cooperativa de Palerm que cultiva unes vinyes confiscades a la Mafia Siciliana. El Nero d’Avola és la varietat més extensa a l'illa i, curiosament, s’elaboren vins negres que tant poden ser suaus, lleugers i afruitats, com intensos, concentrats i de guàrdia. Giato Rosso és lleuger, però amb pes en boca i clarament afruitat. És tradició fer un cupatge de Nero d’Avola amb altres varietats, en aquest cas amb un 30% de Perricone per complementar l’estructura, la fruita i la capacitat d’envelliment. És un vi molt interessant, ja que combina una sensació sedosa amb un cert volum en boca i una fruita fresca que el fan molt atractiu. Servit a una temperatura lleugerament fresca (12º), acompanya qualsevol àpat.

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