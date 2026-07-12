Flor d’Albera 2023, un vi gastronòmic que aporta frescor i suavitat
Martí Fabra és un referent a l’Empordà. Elabora vins tradicionals i alguns de molt interessants, com aquest vi blanc. Amb una base de Muscat (potser la varietat més aromàtica del món) i un any de criança en bota, han aconseguit un equilibri fruita-fusta òptim. Tot i que el Muscat no és una varietat per elaborar vins de guarda, sí que té una bona acidesa i, en aquest cas, juntament amb una criança en bota li allarguen clarament la capacitat d’envelliment. A la serra de l’Albera hi bufa la Tramuntana: per tant, una bona ventilació a la vinya que evita podridures pròpies de zones humides. Per altra banda, el terra de pissarra li aporta mineralitat i frescor, i la criança en bota i els 13,5º d’alcohol fan que guanyi en volum (pes en boca). El resultat és un vi gastronòmic que, a temperatura de nevera ens dona frescor i suavitat, i a mesura que va pujant la temperatura, guanya expressió i complexitat.
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