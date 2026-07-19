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La Jefa 2022, el vi blanc que s'elabora en zones pròpies de negres

Una ampolla de la Jefa 2022

Una ampolla de la Jefa 2022 / ARXIU PARTICULAR

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Jaume Pont

Jaume Pont

Manresa

La familia Matsu està formada per 4 vins: El Pícaro (un vi negre jove), El Recio (un vi negre amb criança), El Viejo (el reserva, gamma alta) i La Jefa (vi blanc). Aquest vi blanc, elaborat amb Malvasia Castellana o Malvasia de Toro, és un exemple clar que actualment s’elaboren grans vins blanc en zones pròpies de vins negres. Prové de vinyes que la fil·loxera mai no va atacar i que tenen ceps de fins a 150 anys. Elaboren aquest vi amb els propis llevats de la vinya. El terra de sorra, molt habitual a la D.O. Toro, va permetre mantenir vives unes vinyes que l’insecte va arrasar a França i Espanya. A temperatura de nevera, és delicat i elegant, i a mesura que puja la temperatura, guanya en complexitat i expressió.

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La Jefa 2022, el vi blanc que s'elabora en zones pròpies de negres

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