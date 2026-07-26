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Bardos Reserva 2021, un vi intens de color i amb aromes de fruites negres

Bardos Reserva 2021

Bardos Reserva 2021 / ARXIU PARTICULAR

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Jaume Pont

Jaume Pont

Manresa

Vi negre de la província de Burgos, elaborat amb vinyes de més de 60 anys. Després d’una curada selecció de raïm, tant a la vinya com a la taula de selecció del celler, fermenta lentament per mantenir totes les aromes del raïm. Amb una criança de 16 mesos en bota nova de roure francès i un afinat d’un mínim de 2 anys a les caves subterrànies, a una temperatura constant de 14º, el vi queda a punt per sortir al mercat. Intens de color, sense cap símptoma d’envelliment i amb aromes de fruites negres ben fusionades amb els subtils fumats i torrats de la criança en bota. Al tastar-lo, mostra una textura ferma i fina, que anirà creixent a la copa a mesura que s’oxigeni i augmenti la temperatura.

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