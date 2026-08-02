Abadal Picapoll 2025, un representant d’una varietat única
El celler Abadal d’Avinyó elabora un dels millors representants d’aquesta varietat històrica al Bages. Després d’una curada selecció dels millors Picapolls de la finca i una verema en el seu millor moment, aconsegueixen un raïm sa i amb un equilibri sucres-acidesa òptim. Una elaboració impecable, on el vi reposa 2 o 3 mesos amb les seves mares fines i amb un toc final de bota molt subtil que marcarà les característiques clares de la varietat. De textura sedosa i fina, on es combinen perfectament fruites fresques i madures amb un distintiu que el caracteritza: les notes cítriques d’una acidesa ben integrada. En el seu 30è aniversari, aquest Picapoll d’Abadal segueix sent un digne representant d’una varietat única, amb el Bages com a referent.
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