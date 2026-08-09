Garnatxa Salvatge del Moncayo 2022, la millor qualitat-preu d’una Garnatxa negra
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Garnatxa negra de muntanya, situada a la cara nord del Moncayo. L’orientació amb pedres i pissarres donen al vi una frescor i una mineralitat molt interessant. Les vinyes de més de 50 anys, amb poc rendiment, aporten concentració al vi, i els 5 mesos de criança en bota francesa el complementen amb complexitat i persistència, sense perdre la fruita fresca de la varietat. Les Garnatxes negres es comporten d’una manera molt diferent segons la zona i elaboració: poden ser molt lleugeres i afruitades (típiques de la zona de l’Aragó) o més fresques i elegants (les d’alta muntanya). La Salvatge del Moncayo és sedosa, amb pes en boca i una fruita vermella elegant i persistent. Potser la millor qualitat-preu d’una Garnatxa negra.
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