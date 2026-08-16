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Solo Tirio 2024: un vi negre honest, de qualitat i a un preu més que raonable

Ampolla de Solo Tirio 2024

Ampolla de Solo Tirio 2024 / Arxiu Particular

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Jaume Pont

Jaume Pont

Manresa

Un tint molt valuós que es comercialitzava al port mediterrani de Tiro (Líban) dona nom a aquest vi negre, que té la mateixa tonalitat porpra i violeta que el famós colorant.

100% Syrah (varietat noble) amb un alt potencial de color per l’alt contingut de pigment a la pell. Comença l’elaboració amb una maceració/fermentació a menys de 25° a fi de preservar la fruita i amb un perllongat contacte amb les pells, que suposarà una bona extracció de color. Una part del vi fermenta amb el gra sencer (maceració carbònica). Això ens donarà una sensació més afruitada i també ajudarà a suavitzar un vi d’alt contingut en polifenols.

Bodegas Aragonesas ofereix, potser, la millor qualitat-preu del mercat en tots els seus vins, ja que Campo de Borja és una zona desconeguda sense el glamur d’altres zones més prestigioses.

Si elabores vins honestos, de qualitat i a un preu més que raonable, el mercat t’escolta.

DOC: Campo de Borja

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Preu: 6 euros

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