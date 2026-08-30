Raw Brisat 2022: el vi blanc que permet saborejar una part del paisatge del Bages
Una elaboració atrevida del Celler El Molí (Collbaix) de Manresa, amb què busca complexitat i identitat.
Aquest vi blanc, elaborat amb Macabeu de vinya vella per tenir més concentració, mostra un camí de futur per als vins blancs. Per aconseguir la màxima qualitat cal seleccionar raïm sa i madur, ja que en l’elaboració d’un vi brisat el most fermenta amb presència de les seves pells. L’alcohol resultant d’aquesta fermentació dissoldrà molts components de la pell que ens perdríem en una elaboració tradicional.
Els vins brisats permeten mostrar la complexitat d’un vi blanc, perquè a la pell del raïm hi ha tota la identitat de l’entorn de la vinya (marges, boscos, etc.). En aquest cas, el vi desenvolupa clarament aromes de romaní, farigola, espígol, pi…
Un vi amb identitat, que a cada glop et mostra una part del paisatge del Bages.
D.O. Pla de Bages | Preu: 20€
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