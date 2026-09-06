Idoia Negre 2018, un vi valorat en 91 punts sobre 100
El celler elaborador Ca n’Estruc està situat als peus de la muntanya de Montserrat, a uns 200 metres sobre el nivell del mar. Va ser el primer en inscriure’s a la D.O. Catalunya l’any 1999. Inicialment, el Siscu, propietari de la finca, va ser assessorat pel seu amic Álvaro Palacios fins que ja li va trobar el punt i va poder anar per lliure. Actualment, els vins els elabora la seva filla, Anna Martí, i van en direcció cap a vins el més naturals possibles. L’Idoia negre està elaborat amb un 75% de Garnatxa negra i un 25% de Carinyena, més 1 any de bota semi nova de roure francès. La Garnatxa li aporta fruita, suavitat i frescor, i la Carinyena el reforça amb color, estructura i capacitat d’envelliment. La criança en bota harmonitza el cupatge i li afegeix complexitat, textura i persistència. El prestigiós Robert Parker, mundialment reconegut en el sector del vi, li ha atorgat 91 punts sobre 100.
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