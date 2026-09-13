Sotneral Syrah 2025, un vi fresc amb elegància i expressió
Carviresa és un celler de Verdú (Costers del Segre) que elabora vins de diferents estils i categories: vi de taula, vi de D.O. Catalunya, vi base pel cava i vi de D.O. Costers del Segre. Sotneral és la marca dedicada als productes de més qualitat: vins blancs, negres i olis verge extra. Aquest Syrah és un exemple de la qualitat que han assolit, gràcies als anys d’experiència i al profund coneixement de la vinya i el procés d’elaboració. Frescor, elegància, fruita neta i expressió són els qualificatius que defineixen aquest vi negre, en el qual el màxim protagonista és el raïm, sense maquillatges. Tot i que la varietat no és fàcil, ja que cada any es comporta d’una manera diferent, en els darrers anys han aconseguit reconeixements en concursos.
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