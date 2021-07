Túnels de Barcelona i Cadí ha posat en marxa diferents actuacions orientades a oferir la màxima seguretat i comoditat en els desplaçaments d’aquest estiu al mateix temps que contribueix a fer-los més sostenibles.

En aquest sentit, i per tal de reforçar i actualitzar els sistemes de seguretat, ha desenvolupat un projecte que té com objectiu l’eficiència energètica i la sostenibilitat de la infraestructura. Dins del conjunt d’accions programades, Túnels ha finalitzat recentment les obres de substitució de l’actual sistema d’il·luminació del Túnel del Cadí per una nova instal·lació basada en tecnologia LED. Aquesta actuació contribuirà a una reducció de l’emissió a l’atmosfera de gasos contaminants equivalent a haver plantat 7.406 arbres.

Per dur a terme aquest projecte, s’han instal·lat 499 làmpades al llarg dels 5 km del Túnel del Cadí, el que suposarà una reducció del 155 tones de CO2 l’any, a més de comptar amb un sistema de regulació de potència per tal d’adaptar la il·luminació a les necessitats per trams i que fa que la infraestructura tingui un consum més eficient.

Per altra banda, bona part de l’energia que s’utilitza en les instal·lacions del Túnel del Cadí procedeix d’energia verda generada des de la mini central hidroelèctrica situada en el paratge del riu Gréixer, coneguda amb el nom Maurici Roset. Aquesta central es troba permanentment en funcionament, generant energia elèctrica gràcies a l’aprofitament de l’aigua procedent de les filtracions del propi túnel i dels recursos hídrics de la zona.

La mini central hidroelèctrica està integrada dins el Sistema d’Energia del Túnel del Cadí de tal forma que la producció elèctrica generada és aprofitada directament pels equipaments elèctrics de la concessió. Aproximadament un 60% del consum elèctric prové de la mini central, aprofitant així els recursos naturals i contribuint a l’aprofitament d’energia verda.

Recorda... dins d’un túnel:

Respecta sempre les normes de Trànsit.

Encén els llums d’encreuament.

Mantingues la distància de seguretat amb el vehicle que et precedeix, almenys 100 metres o un interval mínim de 4 segons.

Respecta els límits de velocitat màxima, adaptant-la a les circumstàncies de trànsit, a les condicions de la via i la climatologia.

Para atenció a la senyalització en pista i a la senyalització de les instal·lacions de seguretat, com ara sortides d’emergència, pals SOS i semàfors, així com de la informació sobre carrils oberts o tancats (túnel amb carrils reversibles) seguint les indicacions dels semàfors, les aspes-fletxa i les balises encastades al paviment.

No canviïs de sentit ni facis marxa enrere.

No t’ aturis excepte en cas d’emergència.

No utilitzis el mòbil mentre condueixes i evita les distraccions.

Consells de seguretat viària

Des de Túnels, posen èmfasi i recorden una sèrie de consells de seguretat viària per a tenir en compte abans de sortir de viatge:

Prepara el teu vehicle

No corris i recorda: corda’t el cinturó sempre!

Conduir és sempre una activitat de risc que requereix la màxima atenció. Distreure’s amb el mòbil mentre es condueix provoca accidents.

Així mateix, una situació de menor trànsit a la xarxa viària no s’ha d’aprofitar per córrer més del compte i no es pot traduir en excessos de velocitat que augmenten el risc de patir accidents i la gravetat de les lesions.

Segons el darrer estudi de l’any 2019 d’Autopistas sobre conducció en túnels, més de la meitat dels conductors, en concret un 66,3%, superen la velocitat màxima autoritzada al tram previ a l’entrada del túnel, percentatge que s’eleva fins al 67,2% si es calculen els conductors que la superen al seu interior. Dins el túnel les velocitats són més extremes: fins a un 7,3% dels vehicles lleugers superen els 120 km/h, mentre que a l’exterior del túnel ho fan el 4,9%.

De l’estudi realitzat per Túnels també se’n conclou que el 42,1% dels vehicles no respecten la distància de seguretat, el 2% no fa ús de les llums obligatòries i el 2,3% manipula objectes com el mòbil durant la conducció.

En aquest sentit, Túnels recorda que, en un accident amb velocitat excessiva, la probabilitat de morir o patir lesions greus és més elevada i a més, es redueix la capacitat de reaccionar davant qualsevol imprevist que pugui sorgir. Adaptar la velocitat a les circumstàncies del trànsit o del túnel, és sempre un factor protector enfront dels sinistres.