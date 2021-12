La bicicleta es va consolidant com a mitjà de transport habitual que permet avançar cap a una mobilitat més segura, sostenible i saludable. Amb el creixement de l’ús i dels espais destinats a aquest vehicle, cal recordar també quins són els drets i deures de circular amb bicicleta i dels altres vehicles en la seva interacció amb els ciclistes. I és que els ciclistes, amb els vianants i la resta de conductors, tenen la responsabilitat compartida de fer un ús de la xarxa viària d’una manera cívica i respectuosa.

Des del 2010 fins ara han mort 81 ciclistes a les carreteres catalanes i 641 més han resultat ferits de gravetat. Si ens fixem en alguns d’aquests anys, el 2021, fins al 2 de desembre, han perdut la vida 4 ciclistes en zona interurbana, 3 homes i 1 dona. En tot l’any 2020, van morir 9 ciclistes en carretera, 8 homes i 1 dona; l’any 2019, 9 ciclistes també, tots homes; i l’any 2010, van perdre la vida 7 ciclistes, 5 homes i 2 dones. Totes les víctimes mortals dels anys esmentats a tall d’exemple, excepte una, van ser provocades per col·lisions entre la bicicleta i un altre vehicle. Només en un cas del 2020, només hi havia el ciclista com a únic usuari implicat.

Tota pèrdua ve acompanyada d’una tragèdia humana sobre la qual cal conscienciar i aprendre’n per evitar-ne d’altres. És per això que el Servei Català de Trànsit (SCT) ha posat en marxa una nova campanya de conscienciació viària que té com a objectiu prevenir i evitar els accidents de ciclistes, un dels col·lectius més vulnerables de la xarxa viària. Amb el lema, “Evitem-ho” l’acció divulgativa mostra la fragilitat dels ciclistes i incideix en la importància del respecte mutu entre aquest col·lectiu i la resta d’usuaris de la carretera. L’espot vol transmetre la necessitat, d’una banda, de més percepció del risc i consciència de la pròpia vulnerabilitat als ciclistes, i de l’altra, respecte i col·laboració als conductors de vehicles motoritzats. En aquest sentit la campanya apel·la a una responsabilitat compartida i una convivència respectuosa a la xarxa viària per reduir la sinistralitat dels ciclistes.

La narrativa de l’anunci està basada en fets reals i entrellaça dues perspectives d’un mateix fet que és un accident de trànsit en què va morir un ciclista. L’espot, filmat amb actors, mostra com un grup de ciclistes porta un de ram de flors en una carretera per recordar la víctima, mentre un amic recorda i narra el fatídic moment. En l’anunci també es relata l’altra cara de la moneda: com va viure el sinistre el causant de l’accident i com l’acompanya el sentiment de culpabilitat.

Per a una conducció segura i una bona convivència a l’espai públic

Perquè hi hagi una conducció segura i una bona convivència a la xarxa viària, cal recordar el següent:

Les bicicletes no poden circular per autopistes.

En carretera les bicicletes poden circular pel voral de les autovies, excepte quan hi hagi un senyal de prohibició, i pel voral de la carretera, si no hi ha espai habilitat.

En carretera, per conduir una bicicleta és obligatori portar casc, i en ciutat, també ho és per als menors de 16 anys.

En carretera, per millorar la presència de la bicicleta, cal portar una peça de roba reflectora.

Per guanyar visibilitat, la bicicleta ha de portar obligatòriament un catadiòptric al darrere i és recomanable també als pedals i a les rodes, a més de dur encesos els llums davanter i posterior.

La llum de posició davantera ha de ser de color blanc i la posterior, de color vermell; el catadiòptric posterior ha de ser del mateix color.

Les bicicletes tenen prioritat quan circulen per un carril bici, per un pas per a ciclistes o per un voral senyalitzat.

Les bicicletes poden circular en columnes de dos, envaint la calçada, excepte a les autovies, on no es pot sortir del voral; en trams amb poca visibilitat o amb la calçada en mal estat han de circular en fila.

Les bicicletes han de respectar sempre els senyals de trànsit així com també els vianants i cedir el pas als passos de vianants.

Les bicicletes han de senyalitzar prèviament les maniobres a realitzar utilitzant els braços, principalment en un gir o canvi de carril.

Els vehicles a motor han de deixar una distància de seguretat no inferior a 3 m quan circulin darrera de les bicicletes i no han de realitzar maniobres que posin en perill la seva seguretat.

En carretera, si un vehicle vol avançar una bicicleta, ha de mantenir una distància lateral mínima d’1,5 metres i pot envair el carril contrari fins i tot si hi ha una línia contínua.

En definitiva, la fragilitat del col·lectiu ciclista fa que paguin molt car tant un error seu com una negligència o distracció d’un conductor d’un vehicle a motor. Per això tots els usuaris de tots els vehicles han de recordar quins són els seus drets i deures durant la conducció i desplaçar-se d’una manera responsable i conscient per garantir una mobilitat més segura i evitar que més ciclistes morin a les carreteres.