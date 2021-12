Fer una trucada, respondre un missatge, llegir un correu electrònic o fer un ‘m’agrada’ a les xarxes socials des del mòbil són accions quotidianes que, si es fan mentre conduïm, es converteixen en un risc real de patir un accident. Les distraccions estan presents en 1 de cada 4 accidents de trànsit amb víctimes a les carreteres catalanes, i manipular el mòbil n’és la primera causa.

Actualment el mòbil és una eina imprescindible en la comunicació entre les persones, però pot resultar letal si l’utilitzem mentre conduïm. Fer servir el mòbil durant la conducció és una infracció greu que suposa una sanció econòmica de 200 euros i la detracció de 3 punts, tot i que a partir del març de 2022, amb l’entrada en vigor de la nova Llei de Trànsit, la pèrdua de punts del permís augmentarà a 6.

Cada any a Catalunya es posen més de 20.000 sancions per manipular dispositius de telefonia mòbil o altres sistemes de comunicació durant la conducció, una conducta de risc que provoca desviacions de trajectòria, sortides de via, xocs frontals i, el pitjor de tot, víctimes. Utilitzar el mòbil durant la conducció equival en risc de perillositat a circular quadruplicant la taxa d’alcoholèmia permesa. Precisament alertar sobre les conseqüències tràgiques que pot comportar l’ús del telèfon mòbil en la conducció és l’objectiu principal de la campanya de conscienciació viària “Quan condueixis, aparca el mòbil”.

Vital per a la comunicació, letal per a la conducció

Se’ns fa difícil viure sense aquest dispositiu i, en conseqüència, sense cap dels elements que són vitals per al seu funcionament i bon estat: sense memòria, sense bateria, sense cobertura, sense connexió, sense carregador i, alguns, ni tan sols sense la seva funda. Precisament l’anunci del Servei Català de Trànsit mostra els efectes dramàtics que pot tenir usar el mòbil a l’hora de conduir un vehicle, a través de la comparació d’aquests components fonamentals d’un mòbil amb elements que tenen relació amb les conseqüències que pot provocar-ne l’ús en la conducció. Un d’aquests conceptes comuns que apareix en l’espot “Quan condueixis, aparca el mòbil” és la memòria, peça clau dels mòbils per emmagatzemar dades, i que s’associa amb la imatge d’un ram de flors a la carrereta per simbolitzar l’absència i el record que una víctima mortal d’un accident de trànsit deixa entre els seus éssers estimats.

La campanya vol que els espectadors reflexionin sobre el fet que la conducció i la manipulació del mòbil, com la d’altres aparells electrònics, són incompatibles. La conducció és un activitat de risc que requereix mantenir un grau d’atenció gairebé exclusiu i permanent per garantir la seguretat en els nostres desplaçaments. Guardar, silenciar o apagar el mòbil, o simplement no fer-ne cas, encara que arribi un avís de WhatsApp o de les xarxes socials, són les diverses i senzilles opcions que tenim per neutralitzar la problemàtica quan pugem al vehicle. Potser no pots viure sense mòbil, però a la carretera, pots morir o matar per culpa seva. Quan condueixis, mans al volant i ulls a la carretera.