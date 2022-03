La Fundació Mútua Madrileña ha entregat la seva X Convocatòria Anual d'Ajudes a Projectes d'Acció Social a 36 projectes d'entitats sense ànim de lucre en un acte celebrat aquest dijous a Madrid, que ha presidit S. M. la Reina Letizia, acompanyada de la ministra de Justícia, Pilar Llop, i del president del Grup Mútua i la seva fundació, Ignacio Garralda.

Les desenes Ajudes a Projectes d'Acció Social de la Fundació Mútua, dotades d'un milió d'euros, s'han concedit a 36 projectes d'entitats sense ànim de lucre en les àrees de suport a persones amb discapacitat, iniciatives per a lluitar contra la violència de gènere, atenció a la infància amb problemes de salut i/o en risc d'exclusió, integració laboral de joves en risc d'exclusió social, seqüeles socials i econòmiques de la Covid-19 en persones vulnerables (persones sense llar, majors i famílies vulnerables) i cooperació al desenvolupament. Les iniciatives, en conjunt, tindran un impacte positiu directe en més de 72.000 persones.

En la seva intervenció, S. M. la Reina Letizia ha manifestat el seu suport i impuls institucional a les diferents iniciatives que es desenvolupen en l'àmbit de la responsabilitat social corporativa el que, en la seva opinió, implica viure sense donar l'esquena als altres. “La responsabilitat social corporativa va de fer preguntes "com estàs?, com et sents?, o en què et puc ajudar?" Va d'escoltar les respostes a aquestes preguntes i d'ajudar, que és el que fa la Fundació Mútua Madrileña amb aquestes ajudes que avui lliura a 36 entitats que cobreixen bona part del territori nacional i que treballen en molts àmbits diferents”.

A més, ha posat de manifest la importància d'aquestes ajudes, més enllà de l'econòmic, per “la confiança, l'esperança i la sensació que les coses poden millorar i per això la nostra admiració a la Fundació Mútua i a aquestes 36 entitats que des d'avui podeu fer un passet més per a ajudar aquestes persones a viure amb una mica més de dignitat i amb les coses una mica menys difícils”.

Per la seva part, Ignacio Garralda, president del Grup Mútua i la seva fundació, ha remarcat els deu anys que han passat des que la Fundació Mútua va iniciar aquest programa d'ajudes “per a facilitar a les ONG espanyoles recursos econòmics que permetin la posada en marxa de projectes. A través d'aquestes convocatòries anuals, en aquest temps hem fet costat a 300 projectes, hem col·laborat amb més de 200 entitats i hem contribuït a millorar la vida de més de 335.000 persones”, ha indicat.

Sis àrees: de discapacitat a lluita contra la violència de gènere

En l'àrea d'atenció a la discapacitat, les ONG utilitzaran les ajudes, entre altres projectes, per a posar en marxa un programa d'entrenament en habilitats socials per a persones amb discapacitat intel·lectual, implementar un programa d'envelliment actiu en síndrome de Down i millorar la integració laboral de persones amb trastorns de l'espectre autista.

Quant a la integració laboral per a joves en risc d'exclusió es posaran en marxa iniciatives de diversa índole per a millorar l'ocupabilitat de nois amb addiccions, immigrants o que no han acabat l'educació obligatòria i estan en situació vulnerable. En la categoria de lluita contra la violència de gènere, diversos dels projectes tenen a veure amb l'atenció a les víctimes de tràfic d'éssers humans i també hi haurà altres iniciatives d'atenció psicològica i suport a cases d'acollida per a dones víctimes.

En l'àmbit de la infància amb problemes de salut o risc d'exclusió, els programes estan encaminats a l'acompanyament psicosocial de menors amb càncer i les seves famílies, atenció educativa i emocional en un centre de menors o suport d'urgència per a famílies de nens ingressats per fallada intestinal.

En la categoria d'atenció a les seqüeles socials i econòmiques de la Covid-19, es donaran suport a cuines socials que atenen persones afectades per la pandèmia i es posarà en marxa un programa de suport virtual per a la prevenció de les seqüeles musculoesquelètiques derivades de l'aïllament social, entre altres. Els projectes de cooperació al desenvolupament es realitzaran a Etiòpia, Jordània, Colòmbia, Burundi, Congo, Camerun i el Perú.

Altres beneficiaris

En l'acte, també s'ha lliurat la recaptació obtinguda amb la taquilla dels concerts organitzats el 2021 per la Fundació Mútua Madrileña a altres dos projectes d'ONG elegits per votació dels mutualistes en la web de la mateixa fundació, així com els Premis al Voluntariat Universitari, als millors projectes solidaris posats en marxa per estudiants al costat d'ONG.