La plataforma PressReader, el proveïdor més gran de premsa digital en l'àmbit mundial, va patir aquest dijous un ciberatac als seus servidors que va bloquejar l'accés a més de 7.000 publicacions a tot el món, impedint l'accés a la versió digital de l'edició impresa de nombrosos mitjans de comunicació, entre ells, els de Prensa Ibérica, del mateix grup editorial que Diari de Girona. «PressReader està experimentant una interrupció de la xarxa que afecta el nostre site i aplicacions. Garantir el lliurament de contingut als nostres lectors és la nostra màxima prioritat, i s'està fent tot el possible per resoldre això el més ràpid possible», van comunicar des de la plataforma. Tal com publiquen diversos mitjans, l'atac s'ha produït dies després que PressReader eliminés desenes de diaris russos del seu catàleg, encara que no es pot confirmar que el hackeig tingui relació amb aquesta decisió.

«El lloc i les aplicacions de PressReader tornen a funcionar. És possible que observi que el contingut no està actualitzat a partir d'avui. Estem treballant per posar-hi remei i proporcionarem més detalls quan estiguin disponibles», han informat des de la plataforma. Entre els clients de PressReader destaquen The New York Times i The Washington Post i ofereix les còpies digitals de nombrosos mitjans de comunicació a Europa.