De moment el nostre planeta és l’únic que se sap que té vida, i l’únic en el qual es pot trobar aigua líquida en abundància (les llunes són una altra història). Hi ha signes d’interrogació gegants sobre on i com va venir, però una nova investigació suggereix que estava aquí al Sistema Solar fins i tot abans que es formés la Terra.

Segons un equip dirigit pel geoquímic Jérôme Aléon del Museu Nacional d’Història Natural de França, els isòtops d’aigua en un meteorit del naixement del Sistema Solar coincideixen amb els isòtops d’aigua que es troben a la Terra avui. I és que gràcies a l’estudi d’un meteorit s’ha pogut rastrejar la composició isotòpica de l’aigua fins a l’inici del sistema solar a les regions interiors on es van formar la Terra i els altres planetes terrestres. Els investigadors francesos al càrrec van analitzar el meteorit en qüestió, anomenat Efremovka i trobat a Kazakhstan el 1962. L’Efremovka té elements que daten de fa 4.570 milions d’anys. Va ser aquest meteorit, i les seves antigues inclusions riques en calci i alumini, el que van analitzar Aléon i els seus col·legues, utilitzant un mètode innovador desenvolupat només per al seu estudi. Les seves dades mostren que van existir dos dipòsits de gas durant els primers 200.000 anys del nostre sistema solar, fins i tot abans de la formació dels primers embrions planetaris. Els minerals i les proporcions en el meteorit Efremovka van revelar que, en els primers 200.000 anys de la història del nostre Sistema Solar, abans que es formessin els planetesimals (és a dir, les llavors dels planetes), existien dos grans dipòsits de gas. Un d’aquests embassaments contenia el gas solar del qual va acabar condensant-se la matèria del Sistema Solar. L’altre, va trobar l’equip, era ric en aigua. Aquesta aigua probablement va provenir d’una afluència massiva de material interestel·lar que va caure cap a l’interior del Sistema Solar en el moment del col·lapse de l’embolcall protoestel·lar. El més interessant són els resultats finals; i és que aquella aigua és molt similar a l’aigua de la Terra en la seva composició isotòpica. Això suggereix que l’aigua va estar present al Sistema Solar primitiu des dels seus inicis, abans que la Terra fos ni tan sols un espurneig en el disc protoplanetari. “L’omnipresent composició isotòpica d’hidrogen observada en grans planetesimals tel·lúrics de formació primerenca... es va assolir en els primers 100.000 anys del Sistema Solar a causa d’una afluència massiva de matèria interestel·lar que cau directament al Sistema Solar interior, en lloc de ser produït en un disc protoplanetari més evolucionat”, segons l’equip de Jérôme Aléon.