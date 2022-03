Els experts que han participat en el recent fòrum virtual ‘Els serveis públics en la renovació urbana’, tercera trobada organitzada en el marc del projecte Life Watercool d’adaptació al canvi climàtic, cofinançat per la Unió Europea i que es desenvolupa a Sevilla, han reclamat la renovació d’infraestructures hídriques.

Life Watercool

El projecte Life Watercool, que entre altres accions ha renovat les infraestructures al barri de la Macarena a Sevilla amb l’objectiu de crear confort climàtic, pretén convertir Sevilla en referent d’adaptació climàtica en espais públics i exportar la seva experiència i aplicabilitat a qualsevol lloc en altres urbs.

La directora de la Càtedra d’Economia de l’Aigua Fundació Aquae-UNED, Amelia Pérez Zabaleta, ha assenyalat que el lema del Dia Mundial de l’Aigua (22 de març), ‘fer visible l’invisible’, apel·la a la necessitat de renovar les xarxes de sanejament i distribució que corren per sota les ciutats, unes instal·lacions que “solen passar desapercebudes a la ciutadania”.

Malgrat l’alt cost que suposa, aquesta renovació de les infraestructures hídriques urbanes cobra més importància en un moment en el qual “la demanda d’aigua de la població està augmentant” i en el qual, a més, “la seva disponibilitat és limitada pel canvi climàtic i la situació de prealerta per sequera” i pot donar problemes per la quantitat i la qualitat en aquesta situació. Davant aquests reptes ambientals sorgeixen “desafiaments econòmics que impacten en el cost del servei i que augmenten el cost de les tarifes”, raó per la qual el ciutadà ha de preocupar-se pel seu consum.