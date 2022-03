La IX Carrera Madrid En Marxa Contra el Càncer organitzada per l’Associació Espanyola contra el Càncer, i en la qual col·labora activament Iberdrola des del 2016, s’emmarca en l’acord que tenen les dues entitats per treballar, tant en la investigació per millorar el diagnòstic i tractament contra el càncer, com per la sensibilització social orientada a la lluita contra la malaltia. La compa- nyia energètica s’ha convertit en el soci principal de l’Associació i, per tant, una de les que més aporta a la lluita contra el càncer a Espanya, en concret, a projectes d’investigació. Aquest any s’ha firmat una renovació d’aquesta col·laboració que abraça els pròxims dos anys, fins a finals del 2023.

En aquesta ja tradicional carrera hi han participat més d’11.000 cor- redors, una autèntica marea verda de solidaritat a la qual han acudit pacients, investigadors, grups d’hospitals i ciutadans conscienciats amb aquesta malaltia. S’ha de destacar la presència de tres triatletes del programa Univers Dona, recolzat per Iberdrola, María Casal, Bronze al Mundial Júnior del 2021; Iratxe Arenal, campiona d’Espanya de Triatló Júnior 2020; i Paula del Pozo, novena a la Copa d’Europa Elit de Lievin. En l’acte d’entrega de premis hi va ser present el Delegat Comercial d’Iberdrola a Madrid, Antonio Armengot, juntament amb l’alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; la directora general d’Esport de l’ajuntament, Alicia Martín; així com la presidenta de l’Associació a Madrid, Laura Ruiz de Galarreta. Armengot va agrair l’assistència “de tants madrilenys que, amb la seva participació, han mogut consciències i han posat el seu granet de sorra en la lluita contra el càncer, un compromís que manté des de fa anys Iberdrola, conscient que els suports estables són els més importants per a les causes solidàries”. En aquesta ocasió, un cotxe de Zity –empresa madrilenya d’automòbil compartit i amb qui Iberdrola també manté una aliança per la mobilitat sostenible– va ser el responsable de liderar la carrera. Junts contra el càncer Iberdrola impulsa així mateix, des de l’any 2015, la iniciativa Junts contra el càncer, a través de la qual ofereix als seus clients la possibilitat de col·laborar amb l’Associació Espanyola Contra el Càncer, a través de la factura de la llum o del gas, comprometent-se a donar la mateixa quantitat que elegeixi aportar el client cada mes. Actualment, són gairebé 70.000 els usuaris adherits a aquesta iniciativa, amb una aportació de quatre milions d’euros, que es destina íntegrament al finançament de projectes d’investigació oncològica. Una altra de les iniciatives de la companyia elèctrica és ser patrocinador principal de quatre carreres anuals –les més nombroses de tot Espanya– que se celebren en tres ciutats espanyoles: a Madrid, el 27 de març i a Valladolid, Zamora i Múrcia, durant l’últim trimestre de cada any. La companyia ha assenyalat que amb aquestes activitats reafirma el seu compromís social buscant la millora en la qualitat de vida de les persones que formen part, no només de la seva organització, sinó de la societat en general, com a mostra de la seva contribució al desenvolupament sostenible. Iratxe Arenal Triatló. 5a temporada amb la Selecció Espanyola La novena edició de la Carrera Madrid en Marxa Contra el Càncer, ha destinat tota la recaptació generada en la prova als pacients oncològics i a les seves famílies. “No es tracta només de córrer. Aquest és el quart any que participo en aquesta iniciativa que, a més de fomentar l’esport, posa un granet de sorra en la lluita contra la malaltia”, afirma Iratxe Arenal, triatleta de l’equip de la Selecció Espanyola. “M’agrada participar en aquest esdeveniment en què fer la carrera és només una part de l’objectiu. Del que es tracta en realitat és que els pacients i les seves famílies sàpiguen que estan recolzats per participants tant professionals com aficionats, però tots amb el mateix esperit de solidaritat”, destaca Arenal.