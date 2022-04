Aquest projecte pioner integrarà els tres magatzems actuals de logística sanitària de la capital llatinoamericana, convertint-se en tot un referent a Sud-amèrica. Amb aquest projecte s’ampliaran les capacitats i serveis recolzant-se en nous sistemes d’automatització, robotització i intel·ligència de la dada. El magatzem, en fase de finalització de construcció i muntatge d’equips tecnològics, constarà d’una superfície útil superior als 9.000 m2 dividida en diverses plantes, amb capacitat per realitzar 40.000 línies de picking de comandes diàries –9 milions de línies de comandes anuals– i emmagatzematge en sitja automàtica per a 7.416 palets gestionats per transelevadors automàtics.

Gràcies a la seva creació, es prepararan gairebé un milió de comandes a l’any i es repartiran més de 3.000 milions de dosis, xifra que es tradueix en 40 milions de quilos de productes sanitaris distribuïts amb transports propis. I és que la seva construcció suposarà un creixement exponencial del servei a domicili a Colòmbia amb xifres pròximes als 500.000 enviaments mensuals i la creació de més de 1.000 nous llocs de treball.

Audifarma és la companyia de distribució sanitària líder a Colòmbia dins de l’àmbit institucional. Entre els seus principals propòsits, es troben augmentar les experiències positives dels grups d’interès gràcies a processos àgils i simples; potenciar la transformació digital en l’àmbit sanitari; i acompanyar les persones en el camí cap al seu benestar proporcionant tot tipus de productes.

Per aconseguir crear aquest pulmó logístic, Audifarma ha comptat amb l’experiència de Cofares, organització líder de productes de salut a Espanya que parteix de l’última innovació tecnològica. A part dels projectes nacionals, Cofares s’ha convertit de facto en una organització mentoring a nivell internacional i, actualment, col·labora amb els principals actors de logística i distribució farmacèutica d’Europa, Àsia i Llatinoamèrica, principalment compartint informació sobre casos d’èxit en distribució farmacèutica.

A aquest nou gran centre nacional a Bogotà s’hi suma la zona de distribució de càrrega d’importació a les instal·lacions de l’Aeroport Mariscal Sucre de Tababela, a Quito (Equador), que Cofares Proyectos va inaugurar el 2021. En concret, es tracta d’una zona de desconsolidació de la mercaderia aèria d’entrada al país per l’aeroport, que consta de dues fases més que es realitzaran entre 2022 i 2023. Entre altres productes, hi arriben vacunes, productes hospitalaris, medicaments, productes tecnològics importats per l’Equador, productes industrials, alimentaris, tèxtils, animals, etc.

La torre de control: un model replicable

Posant el focus logístic a nivell nacional, una de les claus de l’èxit de la capacitat de distribució de Cofares es troba en la seva torre de control, el gran pilar de la companyia i que suscita també interès a Llatinoamèrica. Des d’un node central, es monitoritza en temps real el que passa en cadascun dels magatzems, garantint la logística, el repartiment i les condicions tècniques i de conservació de tots els medicaments. Es tracta, així, del primer operador logístic de productes de salut a nivell nacional del qual depenen al mes trenta milions de medicaments.

Així mateix, la torre de control permet donar una resposta àgil i immediata a qualsevol possible incidència que es pot produir, amb capacitat per informar a la farmàcia en la màxima brevetat possible. Una feina que adquireix especial rellevància si es té en compte que es gestionen fins a 85.000 referències de productes, dels quals quatre de cada deu estan dirigits a pacients crònics que, per la seva delicada naturalesa, demanen un seguiment exhaustiu i una conservació especial.

Per això, Cofares uneix a la torre de control dos aspectes essencials: la implementació, per un costat, de les últimes tecnologies que permeten recopilar quantitats ingents de dades en temps real i, per un altre, un expert equip humà encarregat de monitoritzar el que passa en cadascun dels magatzems i de gestionar qualsevol incidència. D’aquesta manera, es garanteix que les farmàcies puguin tenir a temps els medicaments i productes de salut que els pacients necessiten.

“És per això que, des de Cofares, realitzem una important inversió tant en innovació, per poder comptar amb les últimes novetats tecnològiques, com en capital humà, perquè els nostres equips estiguin sempre formats pels millors professionals del sector. Aquest és l’únic camí per seguir avançant en l’excel·lència i per fer que les nostres farmàcies puguin seguir oferint el millor servei als seus pacients”, afirma Eduardo Pastor, president de la companyia.