Una tècnica basada en intel·ligència artificial permet diagnosticar la deterioració cognitiva lleu que progressarà cap a l'Alzheimer. Es tracta d’una fase que precedeix la malaltia, però no totes les persones que la pateixen l’acaben desenvolupant. Ara, un treball liderat per científics de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i publicat a la revista IEEE ‘Journal of Biomedical and Health Informatics’ ha aconseguit distingir amb gran precisió les persones en què la deterioració és estable i les persones en què progressarà cap a la malaltia. La nova tècnica, que utilitza mètodes específics per al reconeixement d'imatges de ressonància magnètica, supera en eficàcia la resta de mètodes que es fan servir en l'actualitat.

Els investigadors expliquen que van comparar ressonàncies magnètiques de pacients amb la malaltia d'Alzheimer i de persones sanes per trobar diferents punts de referència. Després d'entrenar el sistema, el van ajustar amb imatges de ressonància de persones que ja havien estat diagnosticades amb deterioració cognitiva estable o progressiva i en les quals les diferències són molt més petites. En total, es van fer servir gairebé 700 imatges procedents de bases de dades públiques. El nou mètode permet distingir i classificar les dues formes de deterioració cognitiva lleu amb una precisió pròxima al 85%. Identificar-les correctament podria servir per millorar la qualitat dels assajos clínics amb què es proven tractaments i que busquen cada vegada més dirigir-se a les fases inicials de la malaltia.