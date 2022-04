La pandèmia marcarà, sens dubte, un abans i després en molts aspectes. Entre ells, el concepte de la vacunació en l’època adulta i la seva importància per afrontar les malalties infeccioses, més enllà del coronavirus mateix. L’èxit de la campanya contra la Covid-19 –i el coneixement tècnic adquirit per la població– pot obrir les portes a una acceptació més gran de les vacunes com a mètode de prevenció davant de malalties com la grip, l’herpes zòster, el tètanus, la tos ferina o la pneumònia. I fins i tot de noves patologies que puguin sorgir per la resistència bacteriana més gran als antibiòtics.

Per parlar de tot això, Prensa Ibérica i la farmacèutica GSK van organitzar ahir a Madrid la taula rodona virtual 'Vacunació en adults: fites i desafiaments'. Moderada per Nieves Salinas, responsable de Sanitat d’El Periódico de España, hi van participar Aurora Limia, Cap d’Àrea de Programes de Vacunació del Ministeri de Sanitat; Pilar Arrazola, cap de Servei de Medicina Preventiva de l’Hospital Universitari 12 de Octubre; Fernando González Romo, especialista del servei de Microbiologia Clínica de l’Hospital Clínic San Carlos de Madrid; i Ana Hernando, directora de Relacions Institucionals de l’Àrea de Vacunes de GSK.

Com a introducció, els experts van analitzar les lliçons que es podien extreure de tots els avenços que s’han produït durant la pandèmia, especialment en el terreny de les vacunes, en el qual s’ha treballat en un temps rècord i amb una eficàcia notable.

Tots quatre van coincidir a assenyalar aspectes com la importància de la col·laboració entre tots els actors implicats, la capacitat d’anar adaptant les recomanacions a mesura que s’avançava en el coneixement de la malaltia, la posada en comú de tots els avenços de manera transparent i fluida i, finalment, l’augment de la conscienciació per part de la ciutadania. «Ha quedat clar que junts arribem més lluny, però això no pot ser passatger, s’ha d’extrapolar més enllà de la Covid-19», van reclamar.

Abans i després de la covid

La gran pregunta és si l’experiència de la Covid-19 servirà per portar la salut pública a un altre nivell, en el qual la prevenció jugui un paper destacat a través de la vacunació. «Sens dubte, hi haurà un abans i un després de la pandèmia en forma de noves plataformes de desenvolupament de vacunes que s’aplicaran a diferents malalties, per millorar les eines que tenim ara. Això sí, s’ha posat de manifest la necessitat de reforçar el programa de vacunació, amb més estudis i un sistema de vigilància epidemiològica», va comentar Aurora Limia.

I Pilar Arrazola va afegir: «A més de la tecnologia i els recursos, ara és el moment d’impulsar un registre de vacunes a Espanya. Si volem vacunar més persones i contra més malalties, hem de tenir una informació precisa i les eines adequades».

Tot això tenint en compte que les previsions indiquen un progressiu envelliment de la població i que, per tant, el sistema de salut haurà d’adaptar-s’hi.

«Hem de desenvolupar vacunes especialment pensades per a la població adulta i els grups de risc, que siguin capaços de millorar l’eficàcia de les vacunes existents o cobrir noves necessitats. És molt important seguir investigant, amb noves formulacions, plataformes tecnològiques i millorant el disseny dels assajos clínics», va afirmar Ana Hernando.

Acceleració de la investigació

I, de fet, això és una cosa que ja està succeint. Sigui pels avenços aconseguits a velocitat de vertigen durant la pandèmia o les aportacions de les noves tecnologies, els avenços en vacunació seran revolucionaris.

«El panorama canviarà completament: la forma de treballar en investigació basada en la col·laboració, les plataformes de desenvolupament com la de l’ARN missatger, menys burocràcia a l’hora d’emprendre assajos… S’obren finestres d’esperança en el cas del VIH o la malària, i fins i tot veurem com les vacunes contribueixen a la lluita contra el càncer o l’esclerosi múltiple, així com per fer front als bacteris multiresistents», va resumir Fernando González Romo.

I juntament amb això, els experts van remarcar la importància d’entrar en una nova concepció de les vacunes en l’edat adulta. «Són molt importants per mantenir la qualitat de la vida al llarg dels anys i salvaguardar les estructures sociosanitàries. Hem de considerar-les com un hàbit saludable de vida, una cura autoresponsable de la nostra salut», van coincidir. Per això consideren que, després de la pandèmia, és el moment ideal per avançar en això.

