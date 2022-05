Els comuns participaran en la manifestació de rebuig als Jocs Olímpics d'hivern que aquest dissabte està convocada a Puigcerdà per la Plataforma Stop JJOO. Entre d'altres, hi anirà la presidenta d'En Comú Podem, Jéssica Albiach. La formació considera que "sobren els motius" per oposar-se a la candidatura per al 2030. "Està marcada per l'opacitat i per les desavinences amb l'Aragó", ha expressat el portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena. Els comuns critiquen que encara no coneixen l'abast del projecte ni tenen cap informe climàtic que digui que aquesta inversió és sostenible. D'altra banda, carreguen contra la consulta plantejada pel Govern perquè "segrega" el país en situar "certes comarques com de primera i d'altres, de segona".