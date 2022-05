-Què és el que més us està agradant d’aquesta gira?

-L’energia de la gent. Al llarg de la nostra carrera hem tingut concerts molt bons, davant de milers de persones, però segurament mai havíem tingut aquesta percepció de la gent disfrutant tant com en aquesta gira. Poder veure les cares de la gent a les sales és màgic: el públic canta totes les cançons a crits, de la primera a l’última, i nosaltres vivim els concerts que sembla que estiguem volant. L’energia que s’està generant és magnífica.

-¿Com està sent l’acollida del nou àlbum?

-Ha sigut un procés bastant ràpid. En els primers concerts, les cançons del nou àlbum rebien menys la calor de la gent. No obstant, a mesura que han passat els mesos, el públic ha començat a corejar cançons com ara Huesos, Entristecer o Una sensación. Quan ja tens un bagatge i cançons que s’han convertit en èxits, competeixes amb això, però la gent li està donant una oportunitat al nou disc. Que el públic vulgui música nova és la millor notícia.

-¿Teniu algun ritual abans dels concerts?

-Mitja hora abans que comenci el concert jo escalfo amb la guitarra i faig un repàs de totes les lletres i el Polo assaja amb les maquetes. El Pablo simplement surt i llestos, però ell és el que més nerviós es posa. Encaixem les mans abans de sortir a l’escenari i a disfrutar.

-¿Ha canviat molt el funcionament de la indústria musical en aquests set anys d’aturada?

-Sí que ha canviat molt. Fa set anys, el format físic ja estava morint però les plataformes de streaming encara no s’havien definit com una línia de consum clara. Ara aquesta és la manera de consumir majoritària. A més, s’estila seguir el que l’algoritme dicta, pujar una cançó cada dues o tres setmanes, aconseguir més visites en xarxes, etc. Nosaltres no entrarem en aquest joc perquè entenem que som un altre tipus de banda. Busquem fer un disc que tingui un sentit complet i que identifiqui el moment de les nostres vides.

-¿I a nivell musical?

El gènere que ocupa la gran part del panorama musical i que és més massiu és el llatí. Hi ha menys espai per al pop rock. Tot ha canviat, no és pitjor ni bo ni dolent. Nosaltres hem de seguir fent la nostra. Mai ens hem deixat portar per les modes i tampoc ho farem a aquestes altures. Nosaltres hem fet el que ens ha fet sentir bé, el que ens agrada fer amb absoluta llibertat.

-¿Destacaries algun moment de la gira?

La veritat és que quedar-se amb un és complicat. Hi ha hagut concerts molt especials, com Barcelona, Sevilla i València. La gira ha superat totes les nostres expectatives perquè feia molt que no tocàvem en sales, que és on es veu la veritat. En un festival hi cap tot, però quan vas sol a una sala saps si la gent ve a veure’t, si canta les teves cançons. En general, està sent un gran punt de partida del nostre retorn perquè en volem més.

-¿Ja teniu plans de futur?

-S’estan tancant bastants festivals i concerts. La idea és que el 2023 sigui l’any fort de tocar a l’estiu i seguir fent concerts de la gira Diversión. A més a més, segurament a la primavera de l’any que ve llançarem un disc per commemorar el nostre 20 aniversari. I és que es compliran dues dècades des que vam publicar el nostre primer disc. És una xifra especial i creiem que val la pena fer alguna cosa bonica i que els fans ho puguin disfrutar.