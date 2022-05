El comiat d'un ésser estimat esdevé un dels tràngols emocionals més complicats de la vida, en una societat poc preparada per afrontar-se a la mort. "La defunció representa un sotrac emocional per a les famílies, però també una preocupació perquè no saben quins tràmits han de fer", explica Jaume Fontanet, gerent d’Àltima-Fontanova al Bages. Davant d’aquesta situació, "la nostra tasca és encarregar-nos de tot, des del moment en què es produeix la defunció, fins a la incineració o l’enterrament, acompanyant i orientant les famílies perquè puguin fer el comiat que desitgen, ja que és un moment únic, que cadascú viu d’una manera diferent".

Jaume Fontanet, gerent d'Àltima-Fontanova: "Acompanyem i orientem a les famílies que han perdut un familiar"

Des del tanatori de Manresa, Àltima-Fontanova presta un servei que el fa diferencial a la resta, fruit d’una trajectòria de més de 100 anys d’activitat a la comarca. "Va ser el meu avi, fill d’una família de fusters, qui va començar a prestar serveis funeraris a principis del segle passat", recorda Jaume Fontanet. "L’empresa va anar creixent, vam passar dels carruatges de cavalls als vehicles fúnebres motoritzats i, el 1982, vam ser els primers a obrir una sala de vetlla al Bages". La ciutat es va anar fent gran, i, al costat de la societat, els serveis funeraris van anar evolucionant per adaptar-se a les necessitats de les famílies.

"Amb els anys, els tanatoris han esdevingut uns equipaments essencials i imprescindibles on poder dur a terme el ritual funerari", remarca Fontanet. En aquest sentit, el centre que Àltima va reformar íntegrament l’any passat al carrer Bruc, 11-13 de Manresa, disposa d’espais amplis, confortables i totalment accessibles, que garanteixen la privacitat i intimitat que les famílies requereixen en aquests moments. "Les persones que han fet ús dels serveis del tanatori que hem renovat, en destaquen precisament la qualitat de les instal·lacions: l’amplitud de les cinc sales de vetlla, la privacitat, la facilitat d’accés i la proximitat amb el centre de la ciutat". Per sobre de tot, però, el més important per a les persones en dol que el centre ha acollit en aquest darrer any, ha estat l’atenció rebuda.

L’Anna, que va patir una defunció propera fa dos mesos, posa en relleu que els orientessin "amb cura i humanitat en tot allò que podíem fer per acomiadar-nos com volíem, ja que no sabíem ni per on començar". És precisament aquí on la vocació de servei dels professionals funeraris es posa de manifest. "La nostra feina és necessària, essencial, i l’hem de fer amb molt de respecte, perquè són uns moments molt íntims i complicats per a les famílies. Justament, el que més valoren del servei és el tracte proper i humà que els donem. I el més gratificant per a nosaltres és saber que tot ha sortit com volien", remarca Fontanet.

Detalls com poder parlar amb l’orador o el sacerdot abans de la cerimònia, han estat clau perquè el Ricardo sortís reconfortat de l’homenatge de comiat que li van fer al seu cunyat. “Va ser un adeu ple de records i referències a la vida del nostre familiar, que ens van arribar al cor. Tot i els moments de tristor, vam sortir de la cerimònia més alleujats i amb la satisfacció d’haver-li dedicat el millor homenatge”.

Ricardo: "Vam sortir de la cerimònia amb la satisfacció d’haver-li dedicat el millor homenatge”

Un altre aspecte que les famílies que han passat pel Tanatori d’Àltima a Manresa també posen en valor és el condicionament del difunt. “Totes les persones que desenvolupen la tasca de tanatopractor al nostre tanatori són professionals qualificats i la seva feina és essencial perquè la família s’endugui una imatge de l’ésser estimat el més natural i menys dolorosa possible. En aquest sentit, poder recordar el difunt tal com era en vida, resulta de gran ajuda en l’elaboració posterior del dol”, reconeix el gerent d’Àltima-Fontanova.

En línia amb aquesta voluntat per adaptar-se a les necessitats i situacions de cada família, Àltima facilita la possibilitat de participar en totes les fases del procés de l’adeu, a través de la incorporació d’elements com textos i música a les cerimònies, l’opció de poder incloure un refrigeri a la sala durant la vetlla o la personalització d’elements com recordatoris, urnes o reliquiaris per a cendres.

Serveis respectuosos amb l’entorn

El desenvolupament dels serveis funeraris a Àltima no es concep sense el respecte i el compromís per l’entorn i el medi ambient. En aquest sentit, l’empresa va iniciar fa anys l’aposta per l’ús de fèretres i urnes ecològics. Des d’aquest 2022, Àltima ofereix a tots els seus centres fèretres ecològics i respectuosos amb el medi ambient, lliure de vernissos, teixits sintètics, vidres o elements metàl·lics. També, més del 40% dels usuaris trien urnes biodegradables, elaborades amb argiles, sal o fusta natural.

En aquest mateix àmbit, Àltima també està renovant la flota de vehicles -comercials, ambulàncies de recollida i furgonetes per a trasllats dins de cementiris- perquè sigui 100% elèctrica. Alguns d’aquests exemplars ja es troben prestant serveis al Bages, que el 2024 ja es mourà exclusivament amb aquesta energia neta. La previsió, a tota la companyia, és de comptar amb 70 unitats elèctriques per dur a terme tots els desplaçaments i serveis locals arreu de Catalunya.

Suport psicològic gratuït i grups de dol

A Manresa, Àltima col·labora des de fa més de 10 anys amb el Servei d’acompanyament en el dol de la Catalunya Central, que dona suport psicològic a les persones en dol que ho necessitin, a més de coordinar grups d’ajuda mútua. “Creiem que l’atenció emocional davant la pèrdua és molt important per evitar possibles complicacions, sobretot quan es tracta de morts traumàtiques o inesperades”, apunta Jaume Fontanet. Així mateix, l’empresa també disposa d’un servei telefònic d’ajuda al dol gratuït les 24 hores del dia, que permet una atenció immediata, anònima i confidencial.