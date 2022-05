Alerta Solidària ha anunciat aquest dimecres que el Departament d'Interior ja aplica la llei mordassa amb un nou criteri més lax i que d'aquesta manera els hi han començat a retirar multes. Segons l'entitat, fa dues setmanes que la conselleria està tancant expedients sancionadors a activistes que havien estat identificats i denunciats per la policia per obstruir desnonaments. Aquesta decisió materialitza un anunci que el conseller Joan Ignasi Elena, públicament contrari a la llei 4/2015 (coneguda com a Llei Mordassa), havia fet en els últims mesos: la intenció de no multar aquells que haguessin estat denunciats però que s'haguessin comportat de forma pacífica.

En la nota de premsa publicada per Alerta Solidària i la Comissió Jurídica del Moviment per l'Habitatge no es parla de cap cas en concret ni s'especifica el nombre de procediments sancionadors que han estat tancats. Sí que es precisa que la retirada no afecta multes fermes sinó a expedients sancionadors oberts, cosa que concorda amb la manera en què Elena va anunciar que aplicaria el canvi de criteri. L'entitat jurídica i el Moviment per l'Habitatge s'ho han pres com un triomf. "Són els sindicats, grups i xarxes d'habitatge i les PAHS organitzades les qui han fet possible aquesta important victòria", afirmen. Sancions per sobre dels 260.000 euros Alerta Solidària recorda en el text que els imports de les sancions imposades a activistes antidesnonaments des de 2018 fins a final de 2021 superen els 260.000 euros. Però pels activistes això és només un primer pas. "Seguim exigint la derogació de la llei mordassa i la revisió d’ofici de tots els procediments tancats amb sanció en el marc de protestes ciutadanes", declaren. I argumenten que la presència de la llei i les penes que contempla per impedir la tasca policial creen un "efecte cohibidor" cap a l'exercici dels drets humans. De fet, Alerta Solidària avisa en el comunicat que aquest canvi de criteri no modifica l'actitud dels Mossos d'Esquadra. "Cal dir que el biaix repressiu continua per part de la Generalitat, perquè els Mossos d’Esquadra continuen per lliure i segueix la identificació sistemàtica, l’escorcoll, l’amenaça amb multes i també continua cursant les corresponents actes de denúncia, en aplicació de la Llei Mordassa", exposen. Això, de fet, també encaixa amb el que va dir Elena: que no podrien prohibir als policies que compleixin la llei ni que aixequin acta del que ha passat i identifiquin als activistes que intenten aturar un desnonament, però que després es donaria ordre als juristes del departament d'arxivar aquells expedients i aquelles actes que descriguin un comportament pacífic.