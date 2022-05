Els Mossos d'Esquadra busquen un conductor que ha fugit a gran velocitat conduint temeràriament pel centre de Girona. Cap a les cinc de la tarda, els agents estaven identificant dos homes prop de l'estació de tren de la ciutat. En aquell moment, unestava fora del vehicle i l'altre era el conductor. Per causes que s'estan investigant, el sospitós ha emprès la fugida amb el cotxe i ha recorregut els carrers Emili Grahit i Pericot perseguit per patrulles dels Mossos i de la Policia Municipal. El sospitós ha arribat a la zona de Vista Alegre, on ha abandonat el vehicle i ha marxat corrent. Durant la fugida, ha provocat danys almenys a dos cotxes logotipats dels Mossos i alguns vianants han hagut d'esquivar el vehicle.

La persecució a gran velocitat pel centre de Girona ha despertat l'alerta entre alguns veïns que, fins i tot, han preguntat a través de les xarxes socials si algú tenia alguna informació sobre què havia passat. Segons informen els Mossos d'Esquadra, una patrulla estava identificant dos homes prop de l'estació de tren de la ciutat. Un estava a peu de carrer mentre que l'altre ocupava el seient de pilot d'un turisme. Durant la intervenció, i per causes que s'investiguen, el conductor ha emprès la fugida. A gran velocitat i conduint temeràriament, ha recorregut els carrers Carles Rahola, Pericot i Emili Grahit mentre patrulles dels Mossos i de la Policia Municipal de Girona li donaven l'alto i intentaven aturar-lo. Durant el recorregut, ha causat danys a almenys dos vehicles logotipats dels Mossos. També hi ha hagut vianants que han hagut d'esquivar el cotxe quan, en alguns moments, ha pujat a la vorera posant en perill la integritat física dels veïns que caminaven tranquil·lament. No s'han hagut de lamentar ferits. La persecució ha continuat fins a la zona de Vista Alegre, on el sospitós ha abandonat el vehicle i ha fugit corrent a peu. Els Mossos d'Esquadra, que segons fonts policials el tindrien identificat, el busquen per detenir-lo. Al seu acompanyant l'han traslladat a la comissaria dels Mossos però, fins al moment, no està detingut. La policia també ressegueix els carrers per on ha passat el cotxe a gran velocitat per comprovar si durant la fugida ha pogut causar danys en altres vehicles aparcats o que estiguessin circulant en aquell moment.