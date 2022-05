L'Audiència de Barcelona ha avalat la decisió del jutge instructor d'enviar la cantant Shakira a judici, acusada de defraudar 14,5 milions d'euros a Hisenda simulant no residir a Espanya i ocultant ingressos mitjançant un entramat amb seu en paradisos fiscals.

En un acte, el tribunal desestima el recurs de Shakira contra la decisió del titular del jutjat d'instrucció número dos d'Esplugues de Llobregat i confirma que hi ha suficients indicis per jutjar l'artista colombiana, arran de la querella que la Fiscalia va presentar contra ella per sis delictes contra la Hisenda pública.

Shakira ja ha pagat els 14,5 milions que l'Agència Tributària li exigia -més altres tres milions en interessos- per un suposat frau fiscal comès entre els anys 2012 i 2014, la qual cosa no impedeix que acabi a la banqueta.

En la seva resolució, l'Audiència considera que amb les dades que té Shakira era resident "habitual" d'Espanya, per la qual cosa "serien computables" també les absències esporàdiques a l'efecte de determinar si va romandre durant els anys que se li imputen aquests 183 dies mínims o més de residència en el nostre país, tal com estableix la legislació tributària vigent.

Indicis suficients

Així, per a la sala, hi ha "elements suficients per estimar la concurrència d'indicis que la recurrent -Shakira- havia fixat la seva residència habitual a Espanya, i que va romandre 183 dies físicament a Espanya al marge de les sortides que poguessin considerar-se ocasionals, puntuals o esporàdiques".

En aquest sentit sosté, a més, que la documentació aportada per la defensa de Shakira per acreditar la seva residència fiscal a un altre país "no és suficient", concretament la presentació en el recurs d'un certificat sobre la seva presumpta residència a efectes fiscals a Bahames.

La resolució constata que Shakira suposadament va deixar de tributar a Espanya durant els exercicis 2012, 2013 i 2014 malgrat tenir la "obligació de fer-ho" en tenir la seva residència fiscal al nostre país, i que durant aquests anys va romandre en concret 243 dies en l'exercici 2012, 212 en l'exercici de 2013 i 244 en l'exercici de 2014, més dies dels que fixa la llei.

Segons l'acte, la cantant hauria deixat de tributar durant aquests anys tant l'impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) com l'impost sobre el Patrimoni (IP).

Per a això, sosté l'Audiència, Shakira hauria emprat una sèrie de societats mercantils fent que siguessin aquestes les que figuressin com a titulars de les rendes, de manera que el seu patrimoni només apareixeria en últim terme i en societats radicades en territoris considerats com a paradís fiscal.

Per tot això, la sala conclou que "no poden donar en aquesta fase processal lloc al sobreseïment interessat -amb el recurs per la defensa de la cantant- una vegada que no s'ha apreciat la insuficiència dels indicis d'acreditació del fet principal.”

No és la única implicada

En aquesta causa contra Shakira estava també una altra persona investigada, un assessor en matèria tributària, el recurs de la qual sí han estimat els magistrats, que han acordat d'aquesta manera el seu sobreseïment provisional.

"La falta de determinació en què hauria consistit l'aportació" d'aquest investigat, una vegada concloses les diligències, porta a considerar que les "sospites raonables" no "han aconseguit la categoria d'indicis potencialment incriminatoris" que portin a continuar el procés contra aquesta persona.

sg/ce