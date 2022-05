El Premi Aliança per a la Formació Professional Dual és una iniciativa anual que s'organitza des de la Fundació Bertelsmann, i compta en aquesta edició amb la participació de la Fundació CEOE, per reconèixer i premiar els millors projectes que reflecteixen i promouen el compromís amb la FP Dual a Espanya. L'objectiu és conscienciar el teixit empresarial, els centres educatius, les organitzacions i la societat sobre la necessitat d'impulsar una formació professional dual de qualitat al nostre país. I tot plegat amb l'objectiu de reduir la desocupació juvenil, millorar la competitivitat de les nostres empreses i l'acostament entre el món empresarial i l'educatiu.

Aquest any els projectes més destacats han estat la Fundació Mahou San Miguel en la categoria d'Organització; TMCOMAS Comastech en la categoria de Pime; el CIFP Los Gladiolos, en la categoria de Centre Educatiu; i Saint-Gobain Placo i ISOVER en la categoria de gran empresa.

Per accedir a l'esdeveniment ↦ Retos y desafíos de futuro de la FP Dual

El jurat l'han compost els socis fundadors de l'Aliança per a l'FP Dual (Cambra de Comerç d'Espanya, CEOE, Fundació Bertelsmann i Fundació Princesa de Girona); la Fundació CEOE, com a coorganitzadora d'aquesta edició; i representants de premiats en l'edició del 2021: la pime de La Rioja TICandBOT; l'escola Montserrat de Sant Vicenç de Castellet; i l'Associació de Transport Internacional per Carretera (ASTIC). Després de dues convocatòries virtuals per la pandèmia, el 15 de juny a les 12 h tindrà lloc a l'Espai Bertelsmann la gala de lliurament dels guardons als millors projectes en aquesta modalitat formativa del 2022 amb el títol 'Reptes i desafiaments de futur de l'FP Dual'.

El Premi Aliança per a la FP Dual es consolida com a referent de projectes de qualitat, cooperació i innovació

A l'hora de seleccionar els guanyadors, el jurat ha valorat la incorporació d'elements de qualitat al projecte, el foment de la cooperació entre els diferents agents implicats, el grau d'innovació i de participació amb altres actors de la FP Dual, la millora de l'ocupabilitat dels aprenents i, finalment, que hagin contribuït a difondre una FP Dual de qualitat.

En la categoria d'Organització, el guanyador ha estat la Fundació Mahou San Miguel, que des del 2016 compta amb el programa social "Creem Oportunitats en Hostaleria i Turisme", i busca obrir les portes d'aquest sector a joves amb talent. El projecte ha estat seleccionat per la replicabilitat i la cooperació, ja que col·laboren amb 230 establiments d'hostaleria en cinc comunitats autònomes, amb la Fundació Èxit i amb l'Associació Fets. També per la millora de l'ocupabilitat i la innovació, atès que hi ha una taxa d'inserció laboral mitjana del 85% dels aprenents, i el 25% dels que finalitzen la formació segueixen estudiant. El programa, a més, és pioner en la creació de ponts entre els centres educatius i les pimes. Finalment, s'ha valorat la qualitat, ja que han ofert als 500 estudiants que han participat en la FP Dual, formació complementària, ‘masterclasses’, visites a centres de formació o tallers en competències transversals. També han creat un procés de mentoria per acompanyar i fer un seguiment personalitzat dels joves.

En la categoria de Petita i mitjana empresa, el jurat ha reconegut la feina de TMCOMAS Comastech, una empresa familiar ubicada a Girona, que compta amb 50 empleats, i té gairebé 70 anys d'experiència en el sector de l'enginyeria mecànica. El seu projecte de FP Dual ha estat premiat per la innovació, ja que l'empresa ha creat un centre de formació professional especialitzat en el sector del metall ateses les necessitats existents a la zona. Així mateix, per la participació i la cooperació, ja que han aconseguit fons d’altres empreses i compten amb ‘partners’ tecnològics. A més, han aconseguit un efecte aglutinador creant sinergies entre empreses, institucions i administracions. També, destaca per la qualitat, ja que el 100% dels estudiants es formen en FP Dual, fet que augmenta la seva motivació.

El guardó de Centre educatiu ha estat per al CIFP Los Gladiolos, de Tenerife, que va apostar per la FP Dual el 2016 amb el cicle de Grau Superior d'Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear i el 2017 va iniciar el CFGS en Higiene bucodental. El seu projecte ha estat especialment rellevant per la qualitat, ja que es realitza un exhaustiu seguiment dels alumnes, que tenen una plataforma en línia a la seva disposició, i lliuren una memòria final. De la mateixa manera, per la participació i la cooperació, ja que compten amb 118 concerts amb clíniques dentals i col·laboren amb diferents empreses per a la realització d'activitats com ara formacions, elaboració de tutorials, intercanvis d'experiències, etc. A més, els tutors d'empresa elaboren guies formatives i contribueixen a l'actualització continuada del professorat. A més, per la innovació, ja que a través del projecte "Realitat Estesa a Entorns Biomèdics" d'Erasmus+ potencien l'ús d'eines com les teleformacions, tutorials hologràfics o la recreació d'entorns professionals biomèdics.

Finalment, en la categoria de Gran Empresa, el Premi Aliança ha estat atorgat a Saint-Gobain Placo i ISOVER, empreses pertanyents al grup internacional Saint-Gobain. Placo® és líder en fabricació de guix i placa de guix laminat (PYL), i ofereix sistemes constructius complets per al sector de l'edificació. ISOVER ofereix solucions innovadores, energèticament eficients, que contribueixen a la protecció mediambiental i és líder mundial en fabricació de materials aïllants. Saint-Gobain Placo i ISOVER han estat premiades pels seus múltiples elements de qualitat i la replicabilitat, ja que hi participen a través d'11 cicles i han format 350 estudiants en diverses comunitats autònomes. A més, formen professors i tutors, organitzen ‘masterclasses’ i visites a empreses, i creen materials didàctics. També, per la participació i cooperació, ja que lideren el projecte de FP Dual en el sector i contribueixen a solucionar, així, el problema de la falta de professionalització en la construcció alhora que fomenten el relleu generacional. Finalment, per la innovació, ja que l'empresa participa en el disseny curricular dels cicles i ofereix un acompanyament als centres educatius, convencent-los de la importància d'oferir FP Dual i ajudant-los a la presentació dels projectes.