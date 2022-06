Energia solar i sector primari estan demostrant que no només conviuen en un mateix espai, sinó que es complementen. El doble ús del terreny per a agricultura i energia alleuja la pressió sobre els ecosistemes i la biodiversitat, que es veuen afectats quan s’amplien les zones de cultiu.

Iberdrola treballa en nombroses iniciatives que conjuguen la instal·lació de projectes renovables amb la generació i aprofitament dels serveis ecosistèmics generats a les plantes com són l’aprofitament ramader, l’apicultura i cultiu d’aromàtiques. La convivència de les plantes de generació renovable amb aquestes activitats és, a més, una mostra del compromís amb l’ocupació rural.

D’aquesta manera, les plantes fotovoltaiques s’estan convertint en verdaders refugis per a la biodiversitat, a través de la creació i conservació d’ecosistemes i a l’absència d’activitat humana a l’interior dels recintes.

El programa PERSEO

A través d’aquest programa internacional de start-ups d’Iberdrola, la companyia recolza solucions que combinen les plantes fotovoltaiques amb la viticultura, els fruiters, el benestar animal i el regadiu. Per exemple, la iniciativa de l’empresa espanyola Ecoenergías del Guadiana ha desenvolupat un projecte pilot per combinar el cultiu de tomàquets sota estructures fixes o retràctils que suporten plaques solars, permetent mitigar l’estrès de les plantes per calor i disminuint els danys per calamarsa, a més d’estalviar aigua i millorar els resultats de la collita.

El projecte Winesolar, sorgit de la col·laboració entre tres empreses espanyoles –Techedge (solucions tecnològiques avançades), PVH (fabricant de seguidors i estructures per a plaques solars) i el celler Gonzalez Byass—, pretén protegir les vinyes generant ombra gràcies a un seguidor intel·ligent. Les plaques que s’han instal·lat a les vinyes val·lisoletanes de Gonzalez Byass, integrades de forma cuidada en el paisatge, creen un microclima idoni davant de l’estrès, tant tèrmic com hídric, que poden patir les vinyes, afavorint la seva resiliència al canvi climàtic.

El doble ús del terreny per a energia i agricultura alleuja la pressió sobre els ecosistemes

Abelles i vaques, a l’ombra de plaques fotovoltaiques

Un altre projecte respectuós amb el medi ambient i la biodiversitat s’ha dut a terme a Puebla de Guzmán (Huelva) i a Nuñez de Balboa (Badajoz), on Iberdrola, en col·laboració amb Tesela Natura ha desplegat, a les plantes fotovoltaiques, 270 ruscos amb més de 13 milions d’abelles. El projecte, que continuarà desenvolupant-se en altres plantes fotovoltaiques d’Iberdrola a Espanya, persegueix demostrar com la ubicació de pol·linitzadors en instal·lacions renovables pot millorar l’estabilitat dels ecosistemes. En els parcs fotovoltaics les abelles compten amb terrenys lliures d’herbicides i químics agraris perquè el creixement d’herbes es controla mitjançant el pasturatge. Així, aquestes iniciatives generen zones ecològiques que permeten estudiar com el cultiu de plantes aromàtiques —milfulles, romaní, ginesta i farigola— incrementa la qualitat de la mel.

El maig del 2022 es van introduir nous ruscos a la fotovoltaica C. Arañuelo III, a la província de Càceres. Aquesta planta genera energia neta per proveir una població equivalent de 65.000 llars a l’any i evitarà l’emissió a l’atmosfera de 41.000 t CO2/any. A més està situada en ter-

renys de devesa qualificats com a ecològics i on es produeix mel solar ecològica. Això representa una nova fita en el projecte de mel solar portat a terme juntament amb l’empresa Tesela Natura, identificant apicultors i validant terrenys susceptibles de ser pol·linitzats, per generar noves fonts creació de valor en els parcs solars fotovoltaics.

Per una altra part, el parc eòlic de Monte Forgoselo a Galícia, compta amb més de 500 vaques i més d’un centenar de cavalls. Són diversos els ramaders que deixen els seus animals pasturar lliurement entre els 37 aerogeneradors que proveeixen d’energia més de 7.000 llars. A més, aquest espai compta amb miradors i rutes que poden fer-se a peu o en bicicleta. Les vies que es mantenen obertes per accedir al parc eòlic també beneficien els ramaders que poden pujar fàcilment a la muntanya per atendre els animals.

A Extremadura, la planta de Núñez de Balboa a Usagre (Badajoz) veu pasturar als terrenys de la instal·lació més de 1.200 ovelles, cosa que de forma rotativa permet a les espècies vegetals anar creixent. Aquesta planta compta amb 500 MW de potència, sent la més més gran d’Europa i la més gran que té en operació Iberdrola al món.