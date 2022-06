Quasi 100 anys d’història i un ferri compromís amb la societat i el pacient subjauen en la política de sostenibilitat de Novo Nordisk, una companyia farmacèutica d’origen danès amb presència al nostre país des del 1974, enfocada a fer negocis d’una forma financera, mediambiental i socialment responsable.

Un pla de futur

L’abril del 2019, Novo Nordisk va posar en marxa 'Circular for Zero', un ambiciós programa que busca arribar a un impacte mediambiental zero abans del 2045. Un objectiu que pretén aconseguir a través del foment de l’ús d’energies renovables en la seva cadena de subministrament, el disseny de productes 'eco-friendly i l’associació' amb proveïdors que comparteixin aquests objectius.

Tal com indica Novo Nordisk, la gran majoria de les emissions de carboni que genera la seva empresa s’originen a la cadena de subministrament. Per això, la companyia ja està treballant amb els seus més de 60.000 proveïdors directes a nivell mundial per aconseguir que el 2030 utilitzin en la seva cadena de subministrament energia 100% renovable, una mesura amb la qual preveu eliminar almenys 300.000 tones de gasos d’efecte hivernacle produïts en aquest sector.

Novo Nordisk té com a objectiu que els seus més de 60.000 proveïdors utilitzin energia 100% renovable a la seva cadena de subministrament abans del 2030

“El nostre compromís d’aconseguir un impacte mediambiental zero és una pedra angular en el nostre propòsit de ser una empresa sostenible”, afirma Lars Fruergaard Jørgensen, president i CEO de Novo Nordisk. “Aconseguir-ho requereix mirar més enllà de la nostra pròpia organització i col·laborar en múltiples sectors amb proveïdors que permetin accelerar la transició a l’energia renovable. Així mateix, esperem que altres persones del sector empresarial es beneficiïn d’aquestes accions. I és d’agrair el compromís dels nostres proveïdors, dels quals depèn aquest nou objectiu”. Un propòsit que l’empresa va poder assolir per primera vegada el 2020, a l’aconseguir utilitzar energia 100% renovable en tota la seva producció global.

Per continuar aquesta trajectòria, Novo Nordisk treballarà juntament amb els proveïdors, compartint amb ells tot el que ha après sobre la incorporació d’energia renovable a partir de les seves operacions. A més a més, s’avaluarà contínuament la capacitat dels proveïdors per complir amb l’objectiu d’energia 100% renovable.

Novo Nordisk espera que ajudar els seus proveïdors a utilitzar energia renovable també contribueixi a una reducció de les emissions de manera més àmplia, ja que altres empreses poden beneficiar-se del canvi dels seus proveïdors cap a una sostenibilitat més gran.

“El nostre compromís d’aconseguir un impacte mediambiental zero és una pedra angular en el nostre propòsit de ser una empresa sostenible” Lars Fruergaard Jørgensen - President i CEO de Novo Nordisk

Estratègia mediambiental

Per aconseguir aquest canvi, un altre dels objectius de Novo Nordisk és trobar noves formes de dissenyar productes que es puguin reciclar o reutilitzar, amb el fi de minimitzar el consum, el rebuig de materials i la generació de residus.

Novo Nordisk ja està fent els primers passos cap a un impacte ambiental zero. Però l’empresa sempre busca noves maneres de fer més pel medi ambient i la societat, i creu que les respostes arribaran a mesura que s’adopti de forma general una mentalitat circular que permeti desenvolupar productes que puguin ser recuperats i reutilitzats.