El planeta Terra és la nostra única llar. No hi ha un pla B. La humanitat té l’obligació de cuidar-lo i salvaguardar-ne els recursos finits. Per això, cal adoptar canvis transformadors que ens permetin entreveure un futur més sostenible.

El Dia Mundial del Medi Ambient, que se celebra el 5 de juny, porta aquest any per lema “Una sola Terra” i reclama actuar per preservar els recursos naturals i impulsar un estil de vida més ecològic i sostenible davant l’emergència climàtica.

L’aigua, un recurs bàsic per a la vida, pateix les conseqüències d’aquest canvi climàtic. Sequeres i inundacions se succeeixen. Disminueix la qualitat de l’aigua i, sobretot, encara s’agreuja més la seva escassetat. El 2030, s’estima que el 47% de la població viurà en àrees amb estrès hídric. El creixement de la població mundial requereix més recursos i aliments, per la qual cosa cada vegada caldrà més aigua per a l’agricultura, la indústria i les ciutats. En concret, es calcula que la demanda d’aigua augmentarà entre un 20 % i un 30 % d’aquí al 2050.

Agbar, líder en la preservació del medi ambient

Agbar, companyia amb una trajectòria de més de 150 anys, ofereix solucions innovadores per a la gestió sostenible dels recursos naturals i contribueix a protegir la salut ambiental de les persones, en línia amb el full de ruta de l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides. Agbar té cura de l’aigua i presta serveis ambientals a 1,37 milions de llars, empreses i administracions de més de 300 municipis de Catalunya i les Balears.

La companyia aposta per la mitigació del canvi climàtic mitjançant la gestió responsable de l’aigua i la seva regeneració, la generació i la compra d’energia verda, la valorització dels residus i la millora de la qualitat de l’aire. Aquestes són algunes de les línies d’actuació, que es recolzen en la innovació i la digitalització per accelerar la transformació ecològica i contribuir així a protegir millor el planeta i millorar la qualitat de vida de les persones.

El 2021, Agbar va generar 10,5 milions de kWh d’energia elèctrica produïda amb fonts renovables, principalment, de la cogeneració mitjançant biogàs (90 %) i la fotovoltaica (10 %). Durant aquest any, la companyia té previst posar en marxa 22 noves instal·lacions fotovoltaiques a Catalunya, que generaran 1,3 milions de kWh/any. La seva estratègia de reducció de la petjada de carboni implica també la progressiva implantació del vehicle elèctric a la flota, que el 2021 ha assolit la xifra de 168 vehicles elèctrics.

Agbar calcula la seva petjada de carboni i està adherida al Programa per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic.

Així mateix, la companyia aposta per la preservació de la biodiversitat a través de la naturalització de les instal·lacions en espais protegits, com a la Garrotxa, i la gestió dels aiguamolls de depuració al Delta de l’Ebre.

Resiliència i economia circular

Agbar impulsa plans de resiliència per fer front als efectes del canvi climàtic sobre els recursos hídrics. Per això, ha desenvolupat una plataforma digital que permet analitzar, mitjançant simulacions, la capacitat de les principals infraestructures existents d’una ciutat per mitigar els efectes de les inundacions i avaluar mesures alternatives per millorar la resiliència de la zona. És especialment útil a les zones de clima mediterrani exposades a episodis de pluges torrencials que seran cada cop més freqüents.

Agbar aposta per la mitigació del canvi climàtic mitjançant la gestió sostenible de l’aigua i la generació d’energia renovable.

Tenir cura del planeta suposa reduir el volum de residus, reutilitzar i reciclar. El 2021, Agbar ha regenerat 4 hectòmetres cúbics d’aigua i ha valoritzat el 87,7 % dels residus gestionats a les depuradores. Així mateix, està instal·lant columnes de càrrega d’aigua regenerada per destinar-la a serveis de neteja i reg, amb l’objectiu de reduir la pressió sobre les fonts d’aigua potable.

L’aposta de la companyia va més enllà i impulsa l’economia circular per encaminar-se cap al ‘residu zero’. Agbar ha posat en marxa un model de transformació de les depuradores tradicionals en ecofactories, un model premiat per les Nacions Unides i que s’està aplicant al sanejament en alta de municipis de la Costa Brava. Es tracten de veritables ‘fàbriques’ de recursos que regeneren l’aigua per a nous usos (reg agrícola, ambiental com la recàrrega d’aqüífers i industrial), valoritzen els residus i els utilitzen, per exemple, per produir energies renovables com el biogàs, i generar així un impacte positiu al seu entorn.

Només hi ha un planeta Terra. Tenir cura de la seva riquesa ambiental és una missió col·lectiva. Cada gest hi compta.