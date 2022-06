Riure's d'un alumne perquè va a classe amb una samarreta rosa, distreure'l al menjador per abocar-li sal al plat o agredir-lo a l'hora del pati. Totes aquestes són situacions que tenen el bullying com a rerefons i que els estudiants de cicle superior de l'escola Montserrat de Sarrià de Ter han portat a l'escenari d'un teatre de la mà dels Mossos d'Esquadra. L'objectiu és que reflexionin, identifiquin casos d'assetjament escolar i de ciberassetjament, vegin les conseqüències per a les víctimes i siguin capaços de combatre'l. Una iniciativa pionera que ha estat molt ben rebuda per als estudiants: "A mi abans m'ho feien i estava sempre molt trist. M'ha agradat fer aquest teatre perquè no es faci mai més a cap altre nen".

Primera escena. Damunt l'escenari, dues rengleres de cadires simulen un autobús escolar. Quan un dels nens es vol asseure, l'empenten i se li posen al davant. A més, li mullen el seient, se'n burlen constantment i ho pengen tot a les xarxes socials. "Intento aguantar-ho i callar, però no puc més; em vull morir, no vull tornar a l'escola", li confessa a la monitora quan tota la resta ja se n'han anat entre rialles.

Segona escena. Ara allò que s'hi veu és el menjador escolar. Aquí, l'alumne que és víctima de bullying no s'adona que unes nenes el distreuen mentre un altre li omple el plat de sal. "Au va Miquel, no t'enfadis; si t'hem fet un favor, que estàs molt gras!", li diuen quan ell fa un mos i posa cara de fàstic. Però aquí, alguna cosa comença a canviar. Perquè quan els assetjadors marxen, un amic comparteix part del dinar amb ell.

Tercera escena. En aquest cas, l'acció dels companys és clau per evitar que dos nens n'apallissin un altre durant el pati. Abans, els assetjadors havien amenaçat una amiga seva perquè el portés enganyat fins allà on volien. "Ara ves-te'n, que aquí no hi fas res", li diuen a la nena. Però tant ella com tota la resta d'alumnes fan pinya contra els abusadors i aconsegueixen que marxin.

Aquests esquetxos formen part d'una obra de teatre. Però beuen de la realitat. "Moltes vegades es pensa que són una broma o una tonteria; però si no es treballen a temps, aquestes situacions es magnifiquen fins al punt que acaben essent habituals i deriven en bullying o ciberbullying", explica l'agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels mossos a Girona, Sònia Alcarria.

Ella dona xerrades a escoles i a instituts per prevenir l'assetjament. També, aquell que se serveix de les xarxes socials per minar l'autoestima. Ara, a Sarrià de Ter aquest programa dels Mossos d'Esquadra ha fet un pas més, incorporant el teatre per interpel·lar directament els alumnes. No només els de cicle superior de l'escola Montserrat, que són els qui han representat les escenes, sinó també tota la resta de cursos (que seguien l'obra des de la platea).

"Com que és un teatre que fan els mateixos alumnes, esperem que el missatge arribi més bé", concreta Alcarria. Escollir aquestes situacions, i no unes altres, també té raó de ser. "Ens vam coordinar amb la direcció de l'escola per tractar aquelles problemàtiques amb què es troben més: per això hem triat l'autobús, el menjador i el pati", diu l'agent dels Mossos de Girona.

"Sempre s'acaba donant"

La directora de l'escola Montserrat, Montse Asencio, admet que el bullying els preocupa "moltíssim". "Per molt que treballis per prevenir-lo, sempre s'acaba donant i no el podem detectar en tots els casos; per això, és molt important que els alumnes sàpiguen què és el que no poden permetre que els hi facin", concreta la directora. "I sobretot, també conèixer de quina manera poden actuar davant un cas d'assetjament", precisa.

"Tenim molt interioritzat el rol dels agressors, però moltes vegades els qui no fan res també es converteixen en còmplices", diu la directora. "Els hem de fer veure que no poden quedar-se callats davant una situació d'assetjament o injustícia", subratlla Montse Asencio.

"De fet, aquells qui presencien un cas de bullying són els que més importància tenen, perquè precisament la capacitat de poder aturar l'assetjament és a les seves mans", explica l'agent de relacions amb la comunitat. "Per això, hem cregut molt oportú començar a representar aquestes situacions reals amb els alumnes", diu Alcarria.

'Pink Shirt Day'

I precisament, per empoderar els alumnes contra el bullying, l'obra de teatre es tanca amb un cas real que va traspassar fronteres. Va passar el 2007 al Canadà, quan dos alumnes es van burlar d'un altre que portava una samarreta rosa. En solidaritat amb ell, i per atacar de front el bullying, la resta d'estudiants van anar vestits amb aquest color a l'aula.

Des d'aleshores, cada 22 de febrer, el 'Pink Shirt Day' (en anglès, Dia de la samarreta rosa) se celebra a diferents països i s'ha convertit en el símbol mundial de la lluita contra l'assetjament escolar. "Precisament, la història que té al darrere representa de quina manera són importants tots aquells qui ajuden la víctima de bullying o ciberbullying a l'hora de frenar-lo", subratlla Sònia Alcarria.

"Perquè no passi mai més"

Aroa Delgado, Etna Fernández i Aniol Fernández tenen entre 10 i 11 anys. Tots tres són alumnes de 5è de primària i avui eren dins el grup que ha pujat damunt l'escenari. Expliquen que preparar les diferents escenes els ha ajudat a prendre consciència. "Amb aquesta obra, el missatge que donem a tota l'escola és que el bullying és molt dolent; no és gens agradable per a qui el pateix i li baixa l'autoestima", explica Delgado.

Per a Etna Fernández, allò important és actuar quan s'està davant d'un cas d'assetjament. "Ajudar aquell nen o nena que el pateixi, perquè d'aquesta manera podrem aturar el bullying", explica.

En el cas de l'Aniol, el teatre també li ha servit per empoderar-se. Durant l'obra, ell era el nen de qui se'n burlaven a l'autobús. Però de petit, també havia patit assetjament. "A mi abans m'ho feien i estava sempre molt trist. M'ha agradat fer aquest teatre perquè no es faci mai més a cap altre nen", explica, insistint que és molt important trencar el silenci. "Si ens fa por que ens vegin explicant-ho a un monitor o a un mestre, sempre se li pot dir en privat perquè ningú més ho sàpiga, i així ens ajudaran", explica.

L'obra de teatre a Sarrià de Ter és la primera que fan els Mossos d'Esquadra amb alumnes per lluitar contra el bullying. L'àrea de Cultura de l'Ajuntament també s'hi ha implicat.