Els reptes ambientals són una de les principals preocupacions de la societat actual. La constatació que el clima està canviant a un ritme cada vegada més ràpid i que aquest canvi afecta el planeta de manera cada vegada més visible està mobilitzant governs, institucions, empreses i societat civil. Tal com ratifiquen els experts, la pandèmia de coronavirus va servir com a toc d’atenció i prova que diferents catàstrofes globals (malalties zoonòtiques, desertització, incendis, inundacions…) tenen la mateixa causa: el deteriorament mediambiental i el canvi climàtic.

En línia amb aquesta idea, aquest 5 de juny se celebra el Dia Mundial del Medi Ambient, que en aquesta edició 2022, quan es compleixen 50 anys de la designació d’aquest dia, es presenta sota el lema “Una sola Terra”. Aquesta consigna de Nacions Unides destaca la necessitat de viure de forma sostenible, en harmonia amb la naturalesa, a través de canvis substancials impulsats per polítiques i eleccions quotidianes que ens guiïn cap a estils de vida més conscients, nets i ecològics.

El propòsit de les operadores d’aigua fa inqüestionable el seu compromís amb la cura de l’entorn

Però més enllà de l’impuls governamental i institucional, bona part de la responsabilitat recau sobre la ciutadania. A través de petits gestos quotidians, lligats a un consum responsable de les matèries primeres i els béns, es pot aconseguir l’objectiu que l’actual tendència s’aturi i fins i tot es reverteixi. L’adopció d’hàbits quotidians adequats a les llars marca la diferència. Per exemple: fer servir dispositius d’estalvi en aixetes i cisternes, apostar per electrodomèstics eficients (el seu menor consum d’aigua i electricitat es veurà reflectit en la teva factura elèctrica i en el medi ambient), utilitzar el vàter de manera responsable (rebutjar-hi objectes com ara tampons, tovalloletes no degradables o menjar, per exemple genera més costos, més consum energètic i diversos danys ambientals, com ara problemes en rius i mars).

Aqualia avalua la preocupació per l’entorn

Les empreses també es manifesten de manera més clara com a part de la solució al problema ambiental. En aquest sentit, les companyies que treballen diàriament en la cura del medi ambient desenvolupen un paper clau com a entitats tractores de la resta de la societat. Entre elles destaquen les operadores del cicle integral de l’aigua, entitats que, per la seva pròpia naturalesa i desenvolupament diari, tenen un compromís inqüestionable amb la cura de l’entorn en el qual exerceixen la seva funció.

És el cas d’Aqualia, la quarta empresa de gestió d’aigua a Europa i la novena del Món, segons l’últim rànquing de la publicació especialitzada Global Water Intelligence. Des de fa anys, la companyia pregunta als seus públics d’interès per les qüestions que els preocupen, com una manera d’orientar els seus esforços cap a aquells temes. El procés més recent d’escolta s’ha desenvolupat a finals del 2021 i principis d’aquest 2022, amb la realització de prop de 6.000 enquestes dirigides a empleats, administracions públiques, clients finals, proveïdors, mitjans de comunicació i entitats del tercer sector dels 17 països on l’empresa desenvolupa la seva activitat.

Segons l’informe d’aquest procés d’escolta, els aspectes relacionats amb l’“Economia circular de l’aigua i la gestió eficient de recursos naturals” i amb el “Canvi climàtic i consum energètic responsable” resulten importants per al 91% dels enquestats, una rellevància superior en relació amb les enquestes dels anys anteriors. Els autors de l’estudi destaquen que “aquesta creixent preocupació reflecteix el context de canvi social que estem vivint i que es defineix, entre altres aspectes, per la preocupació per la cura de l’entorn, pel futur del planeta i per l’aplicació d’una regulació cada vegada més exigent amb la contribució i el report en aquestes àrees”.

El repte del Sosteniblòmetre

Quan es tracta de cuidar el planeta, cada gota compta i els petits gestos marquen la diferència.

El Sosteniblòmetre d’Aqualia és el primer mesurador de conductes i hàbits sostenibles per als ciutadans. I com a tal, aporta informació d’interès sobre les accions que la ciutadania té més o menys adquirides en la seva vida quotidiana pel que fa a comportament responsable. Després d’un primer trimestre de funcionament actiu de la campanya a través de la web www.sosteniblometro.com, Aqualia llança un primer baròmetre que reflecteix quins són els hàbits més i menys inculcats en la ciutadania.

Aqualia se suma a la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient i convida els ciutadans a mesurar el seu grau de sostenibilitat i comprovar en quina mesura estan contribuint a cuidar la Terra. Només s’ha d’accedir a la web a través d’aquest codi QR i completar un test amb 10 preguntes sobre hàbits quotidians. El Sosteniblòmetre avaluarà el grau de sostenibilitat del nostre dia a dia (necessita millorar, acceptable, sostenible o súper sostenible) i oferirà consells per millorar alguns hàbits, segons la puntuació obtinguda.