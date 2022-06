Volar des de Madrid a Los Angeles o Buenos Aires en 50 minuts. Això és el que proposa la companyia Venus Aerospace, que està desenvolupant un avió cinc vegades més ràpid que el mític Concorde: una aeronau hipersònica.

El projecte de la companyia nord-americana va començar el 2020, en plena pandèmia, i l’‘start-up’ diu que ja ha recaptat inversions per més de 33 milions de dòlars. L’avió es diu Venus Stargazer i l’anomenen com un avió espacial de passatgers, que volarà tres vegades més ràpid que un Concorde, és a dir a Mach 5, però que podrà fins i tot arribar a Mach 9, és a dir nou vegades la velocitat del so.

Tanmateix, no sortirà de l’òrbita terrestre, sinó que volarà a 51.000 metres de la superfície i a 50.000 de l’espai en si mateix. L’Stargazer només podrà transportar 12 passatgers, però prometen que unirà Los Angeles amb Tòquio en només una hora de viatge.

Aquest avió hipersònic utilitzarà la mateixa infraestructura d’aeroports internacionals actual, ja que l’enlairament es farà amb motors de reacció com els dels avions convencionals. Una vegada fora de l’altura i zona en què pugui afectar la població, s’activaran els coets que permetran arribar a la màxima velocitat d’11.000 km/h, amb què farà la resta del viatge.