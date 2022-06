Ser de poble forja un caràcter diferent, un sentiment que es cuida i comparteix entre iguals com un secret. Els qui han pogut créixer o viure durant temps suficient en un poble coneixen bé que ser de poble implica un estil de vida propi, integrat per la sensació de créixer i jugar en el mateix lloc que pares, mares, avis i àvies i de poder arribar a valorar, conèixer i estimar tant l’entorn com ells quan ets adult.

No obstant això, aquest caràcter tan propi i distintiu de la Catalunya rural està sota amenaça: els pobles i els seus habitants són un tresor que anem perdent dia a dia per la falta d’oportunitats que ofereixen els entorns rurals. Es veuen perjudicats pel poder d’atracció econòmica que es genera entorn de les ciutats, tant a oportunitats laborals i d’oci, com d’infraestructures i mitjans de transport. Prensa Ibérica vol contribuir a valorar, cuidar i impulsar els pobles i els seus entorns rurals. Per a això, enguany el grup de premsa posa en marxa els premis Poble de l’Any, dedicats al reconeixement de la feina que administracions, empreses, entitats civils i veïns i veïnes fan en els seus pobles des d’àmbits com l’agricultura, la pesca, el desenvolupament tecnològic i digital i la cultura. Els premis Poble de l’Any adquireixen especial rellevància en el context actual, en el marc de la problemàtica de la despoblació, el dèficit d’infraestructures en determinats llocs i les condicions per les quals passa la Catalunya Rural. Presentació de candidatures Els premis es concediran en quatre categories: Poble Agrícola de l’Any –també es tindran en compte les iniciatives ramaderes–; Poble Marítim de l’Any; Poble Tecnològic de l’Any –on es consideraran projectes tecnològics i de digitalització– i Poble Cultural de l’Any –contemplant cultura, art i artesania–. Amb la finalitat d’optar als premis, Prensa Ibérica obre a partir d’avui, 10 de maig, el període de presentació de candidatures, que han de dur a terme els ajuntaments i les principals organitzacions socials del territori. Les candidatures poden presentar-se en aquest enllaç: www.millorpoble.cat Finalistes Una vegada recollides totes les candidatures, un jurat qualificat triarà entre tres i cinc pobles finalistes per categoria, sempre que hagin demostrat mèrits per a ser creditors del premi Poble de l’Any. Els lectors d’El Periódico, Diari de Girona, Regió 7 i Empordà seran decisius en l’elecció final. A través d’una descripció dels mèrits de cada lloc, seran els encarregats de triar als premiats. Una vegada coneguts els candidats designats pel jurat per a cadascun dels premis, seran els lectors els encarregats de prendre la decisió final i decidir quins pobles seran finalment triats guanyadors de cada categoria a través d’una votació oberta que es farà a través del web. Els guardons finalment seran lliurats en un acte que reunirà a representants de tots els pobles finalistes, autoritats i diferents representants d’empreses i associacions. Els premis que es lliuraran són: Poble Català Agrícola de l’Any 2022; Poble Català Marítim de l’Any 2022; Poble Català Tecnològic de l’Any 2022; i Poble Català Cultural de l’Any 2022.