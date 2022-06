Des de les seves 22 capçaleres generalistes, Prensa Ibérica vol contribuir a valorar, cuidar i impulsar els pobles i el seu patrimoni rural, cultural i humà. Per això, el grup de premsa estrena aquesta temporada els premis Poble de l’Any, dedicats a reconèixer iniciatives destacades als municipis petits d’Espanya en àmbits com l’agricultura, la pesca, el desenvolupament tecnològic digital i la cultura. A Catalunya, el grup editorial, encapçalat per El Periódico, Diari de Girona, Regió 7 i Empordà, també busca reconèixer l’esforç que diàriament porten a terme ajuntaments, empreses i entitats civils a favor del desenvolupament dels pobles catalans. Especialment en un context en el qual l’entorn rural es veu afectat per la despoblació i el dèficit d’infraestructures.

El període de presentació de candidatures als premis Poble de l’Any es va obrir la setmana passada i es tanca el 22 de juliol. Els ajuntaments o entitats socials que vulguin portar a terme la inscripció, poden fer-ho a la pàgina web www.millorpoble.cat.

Aquests guardons compten amb una fase d’inscripció, una altra d’elecció de candidats finalistes per part d’un jurat d’experts, una altra de votació popular per part dels lectors i lectores del grup i un acte d’entrega dels premis.

Fases dels premis Presentació de candidatures. Del 15 de juny al 22 de juliol, per part d’ajuntaments, representants i entitats socials dels diferents municipis, a través de la pàgina web millorpoble.cat.

Elecció dels finalistes per part d’un jurat d’experts. Serà designat per El Periódico, Diari de Girona, Regió 7 i Empordà. Del 22 al 27 de juliol. S’escolliran fins a cinc pobles per categoria.

Anunci dels finalistes. 27 de juliol.

Període de votació popular. Del 28 de juliol al 20 de setembre a través de la pàgina web millorpoble.cat. A través d’una descripció dels mèrits de cada lloc, els lectors seran els encarregats d’elegir els guanyadors.

Gala d’entrega dels Premis de l’Any. 27 de setembre al Teatre Kursaal de Manresa amb autoritats i representants dels pobles finalistes.

Quatre categories

La presentació de candidatures es va obrir el 15 de juny passat i estarà oberta durant més d’un mes, fins al 22 de juliol. Cada municipi pot presentar-se a un màxim de dues categories, de les quatre disponibles –tres, en cas que el municipi no tingui accés al mar–. Les categories establertes són: Poble Agrícola de l’Any, per als pobles que desenvolupin la seva activitat principalment en el sector agrícola i hagin incorporat millores substancials en el desenvolupament de l’agricultura i la ramaderia; Poble Tecnològic de l’Any, per a municipis que hagin implantat noves tecnologies o tinguin un projecte de digitalització important per a la millora de les infraestructures, de la sostenibilitat i de la vida de la ciutadania; Poble Cultural de l’Any, per a les localitats que apostin per la cultura i la projecció dels seus costums locals en altres territoris; i el Poble Marítim de l’Any, per als municipis del litoral, que tindrà en compte les activitats del sector marítim, com el transport de mercaderies i persones, el control del trànsit marítim o la pesca.

Candidats

Una vegada recollides totes les candidatures, un jurat qualificat escollirà entre tres i cinc pobles finalistes per categoria, sempre que hagin demostrat mèrits per ser guanyadors del premi Poble de l’Any. El 28 de juliol es donaran a conèixer els candidats escollits pel jurat per a cada premi. En l’última fase, seran els lectors d’El Periódico, Diari de Girona, Regió 7 i Empordà els encarregats de prendre la decisió final: a través d’una descripció, escolliran els pobles guanyadors de cada categoria, mitjançant una votació oberta que es farà a través de la pàgina web www.millorpoble.cat, del 28 de juliol al 20 de setembre. La gala d’entrega dels premis serà el 27 de setembre al Teatre Kursaal de Manresa.

Les candidatures poden presentar-se a la pàgina web www.millorpoble.cat.